Francuska je prijavila epidemiju visoko patogenog ptičjeg gripa H5N1 u sjevernom dijelu zemlje, saopšteno je iz Svjetske organizacije za zdravlje životinja.

Virus je otkriven na farmi živine u regiji Pa de Kale i usmrtio je 80 od 4.300 ptica, navodi organizacija sa sjedištem u Parizu, pozivajući se na izvještaj francuskih vlasti.

Preostale ptice su uništene.

U izvještaju se precizira da je izbijanje zaraze otkriveno u četvrtak,19. novembra, odnosno dan prije nego što je Francuska uvela "visok" nivo uzbune za ptičiji grip, što uključuje ograničenja poput zatvaranja jata peradi.

Širenje ptičijeg gripa izazvalo je zabrinutost među vladama i unutar živinarske industrije nakon što je posljednjih godina ova bolest opustošila jata širom svijeta, poremetila snabdijevanje mesom i povećala cijene hrane, kao i rizik od prenošenja na ljude, prenosi Srna