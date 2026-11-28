Desetine hiljada ljudi u Francuskoj suočavaju se sa ograničenjima u potrošnji vode zbog suše, uprkos nedavnim padavinama, dok se u novom međunarodnom istraživanju upozorava da su svjetski površinski vodni resursi zabilježili najveći pad od početka sistematskog prikupljanja podataka 1991. godine

Prema podacima francuskog Ministarstva životne sredine, oko 1,5 miliona ljudi pogođeno je smanjenom dostupnošću vode, dok se približno 89.000 stanovnika suočava sa najmanje jednom vrstom vanrednog ograničenja u snabdevanju, navode mediji.

Oko dvije trećine tih stanovnika trpi djelimične restrikcije u potrošnji vode.

U oblasti Kreza, u centralnoj Francuskoj, nadležne službe su prošle sedmice angažovale cisterne kako bi dopunile rezerve i obezbjedile neprekidno snabdevanje domaćinstava.

Region Bretanja takođe se suočava sa ozbiljnim problemima u snabdevanju pijaćom vodom. Gradonačelnik Bresta, lučkog grada na sjeverozapadu Francuske, Stefan Rudo upozorio je krajem oktobra da je region "na ivici kolapsa" kada je riječ o dostupnosti vode za piće.

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Francuski geološki institut saopštio je ranije ovog mjeseca da se nivo podzemnih voda u dvije trećine zemlje nalazi ispod mjesečnog prosjeka, uprkos pojedinim padavinama, ocjenjujući takvo stanje kao "izuzetno zabrinjavajuće".

Problem nestašice vode nije ograničen samo na Francusku. Novo istraživanje, objavljeno u naučnom časopisu "Sajns", pokazalo je da su tokom rekordno visokih temperatura 2023. i 2024. godine nivoi površinskih voda, posebno u rekama i jezerima, opadali najbržim tempom od 1991. godine.

Istraživanje je obuhvatilo vodostaje u oko 150 rečnih slivova i približno 1,2 miliona jezera i akumulacija.

"To su vodni resursi od kojih ljudi i ekosistemi neposredno zavise za pijaću vodu, navodnjavanje, proizvodnju hidroenergije, vodni transport i staništa vodenih biljaka i životinja", izjavila je koautorka istraživanja Đa Destuni, profesorka hidrologije na Univerzitetu u Stokholmu.

Prema rezultatima istraživanja, protok svjetskih rijeka između 2023. i 2024. godine bio je oko 5,7 odsto ispod prosjeka, dok je količina vode u jezerima i akumulacijama opala za 9,5 odsto.

Godine 2023. i 2024. bile su najtoplije od početka mjerenja, pri čemu 2024. i dalje drži rekord, pošto temperature tokom 2025. nisu dostigle taj nivo.

Prema podacima evropskog programa Kopernikus, očekuje se da će 2026. biti druga najtoplija godina u istoriji mjerenja, odmah iza 2024. Naučnici navode da je na to uticao klimatski fenomen El Ninjo, koji je doveo do zagrevanja Tihog okeana, dok je istovremeno sjeverni Atlantik bio neuobičajeno topao.

Takve okolnosti doprinele su smanjenju padavina, uključujući i područja koja su tradicionalno bogata vodom.

"Iznenađujuće je to što nisu pogođeni samo regioni koji su tradicionalno sušni, već i područje Amazona, gdje su padavine inače veoma obilne", rekao je Ginter Blošl, jedan od vodećih autora istraživanja i naučnik sa Tehničkog univerziteta u Beču.

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Blošl je upozorio da glavni zaključak istraživanja nije da će svake godine svuda biti sve sušnije, već da sve veće nepravilnosti u raspodeli i dostupnosti vode mogu dodatno ugroziti sigurnost snabdevanja.

Istraživanje je pokazalo da su se između 2023. i 2024. godine padavine zapravo povećale iznad okeana, dok su se smanjile iznad kopna.

On je dodao da i regioni koji su se ranije smatrali bogatim vodnim resursima mogu iznenada da budu pogođeni ozbiljnom sušom, prenosi Sputnik.