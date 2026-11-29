Švajcarski glasači danas su na referendumu sa 54,3 odsto glasova podržali ublažavanje strogih pravila za izvoz oružja, objavio je Savezni zavod za statistiku u svom konačnom rezultatu.

Rezultat znači da u mnogim slučajevima kupcima vojne opreme proizvedene u Švajcarskoj više neće biti potrebno odobrenje zemlje porijekla za njen transfer u druge zemlje.

Trenutno, švajcarsko zakonodavstvo ne dozvoljava izvoz oružja u zemlje uključene u oružane sukobe, između ostalih ograničenja, bez obzira na to da li su agresor ili se brane.

Restriktivna politika je na početku sukoba u Ukrajini ozbiljno zategla odnose sa prijateljskim zemljama poput Njemačke, jer je Švajcarska odbila da dozvoli Nemačkoj i drugim zemljama da prebace vojnu opremu kupljenu u Švajcarskoj, podsjeća DPA.

Švajcarska Vlada je bila zabrinuta zbog konkurentnosti vojne industrije zemlje, jer su se prijateljske nacije jednostavno okretale drugim dobavljačima za kupovinu njihove vojne opreme.

Na drugom referendumu, birači su odobrili zabranu vatrometa, što je protiv želje vlade i parlamenta. Javni vatromet na festivalima i na Dan nacionalnosti Švajcarske ostaće dozvoljen.

Prema konačnim rezultatima Saveznog zavoda za statistiku, 59,8 odsto je glasalo za zabranu vatrometa "koji proizvodi buku". Zabrana će se generalno odnositi na privatna lica i očekuje se da će biti sprovedena u naredne dvije godine, prenosi Srna.