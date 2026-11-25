Gotovo 60 katoličkih sveštenika u Italiji proglašeno je krivim i poslato u zatvor zbog seksualnog zlostavljanja djece između 2001. i 2021. godine, a prijavljeno je 880 incidenata zlostavljanja, navodi se u izvještaju Italijanske biskupske konferencije.

Izvještaj obuhvata 378 slučajeva prijavljenih crkvenim vlastima u periodu od 2001. do 2021. godine, sa 880 odvojenih incidenata u kojima je učestvovalo 356 navodnih zlostavljača i 385 žrtava.

Navodi se da su 123 navodna počinioca prijavljeni italijanskom pravosudnom sistemu, a od njih je 57 dobilo pravosnažne osude i zatvorske kazne.

U izvještaju se dodaje da je Rimokatolička crkva sama optužila 218 sveštenika, od kojih je oko 70 odsto proglašeno krivim.

Od 356 navodnih zlostavljača, 87 je raščinjeno ili privremeno suspendovano iz službe, 39 je penzionisano, a 67 je preminulo.

Rimokatoličku crkvu širom svijeta decenijama potresaju skandali u koje su umiješani pedofilski sveštenici i prikrivanje njihovih zločina, što je narušilo njen ugled i koštalo je stotine miliona dolara u nagodbama.

U Italiji, Rimokatolička crkva je kritikovana zbog nespremnosti da se suoči sa ovim problemom u poređenju sa zemljama, poput Francuske, Španije ili Njemačke, gdje su nezavisni izveštaji otkrili široko rasprostranjene seksualne zločine sveštenika tokom dužih vremenskih perioda.