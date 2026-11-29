Grčka je saopštila da je proteklih 48 sati bilo najteže od početka godine kada je riječ o dolascima migranata, nakon što je u blizini Krete spaseno oko 1.000 ljudi, dok je još nekoliko stotina tokom vikenda stiglo na ovo ostrvo.

Grčka obalska straža spasila je danas 190 ljudi sa tri čamca, nakon što su ih u blizini Krete uočili dronovi Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu „Fronteks“.

Spašeni migranti prevezeni su u obližnje luke Kaloi Limenes i Jerapetru, saopštila je obalska straža.

Oko 1.000 migranata spaseno je juče u desetak odvojenih akcija u blizini Krete, a oko 700 ih je stiglo do obale ovog ostrva, izjavio je zvaničnik grčke obalske straže za „Rojters“.

Istog dana na stjenovitom dijelu obale obližnjeg ostrva Gavdos pronađena su tijela dvojice migranata.

Ministar za migracije Tanos Plevris izjavio je danas za televiziju „Skaj“ da je migrantski talas u posljednjih 48 sati bio najteži ove godine.

Ukupan broj migranata na ostrvu dostigao je oko 2.500, čime su preopterećeni lokalni prihvatni kapaciteti.

Raste broj ljudi koji bježe od sukoba u Sudanu

Stotine migranata prevezene su autobusima u luku Iraklion na istoku Krete, gdje su mnogi ostali na otvorenom jer je privremeni smještajni objekat bio popunjen, pokazuju snimci lokalnih medija.

Plevris je najavio da će naredne sedmice prema Kreti isploviti brod kojim će početi redovno prebacivanje migranata u prihvatne centre na grčkom kopnu.

Grčka, koja je dugogodišnja ulazna tačka u Evropu za migrante i izbjeglice sa Bliskog istoka, iz Afrike i Azije, bila je u središtu evropske migrantske krize 2015. i 2016. godine, kada se na njena ostrva iskrcalo gotovo milion ljudi, uglavnom iz Turske.

Iako se broj dolazaka od tada smanjio nakon što je Atina pojačala pomorske i granične patrole, posljednjih godina naglo je porastao broj migranata koji stižu iz Libije, među kojima je najviše državljana Bangladeša i ljudi koji bježe od sukoba u Sudanu.

Grčka želi da odbijene tražioce azila šalje u Ruandu

Tako je otvorena nova južna migrantska ruta prema ostrvu Gavdos i južnoj obali Krete.

Porast migracija u pojedinim dijelovima Evrope podstakao je podršku nacionalističkim i strankama krajnje desnice, te primorao brojne vlade da uvedu strože migracione politike usmjerene na nadzor granica, odvraćanje migranata i njihovo vraćanje, navodi „Rojters“.

Grčka je ove godine pojačala vraćanje odbijenih tražilaca azila, a zajedno sa još četiri zemlje Evropske unije od naredne godine želi da mnoge od njih šalje u deportacioni centar u Ruandi.

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