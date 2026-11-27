Hakeri su probili bezbjednosnu zaštitu vodeće platforme za računarstvo u oblaku američkog ratnog vazduhoplovstva, potvrdila su za Rojters tri izvora upoznata sa slučajem. Ovaj upad mogao bi ugroziti ogromnu količinu osjetljivih taktičkih, kadrovskih i logističkih podataka.

Upad u platformu „Klaud van“ (Cloud One) otkriven je prije otprilike mjesec dana, tokom radova na nadogradnji sistema, navela su dva izvora, dodajući da je otkriće izazvalo poremećaje u radu platforme.

Rojters nije uspio da utvrdi identitet hakera, puni obim upada niti da li su podaci ukradeni.

U saopštenju za Rojters, američko ratno vazduhoplovstvo navelo je da ne komentariše stanje bezbjednosti, ranjivosti ili operativni status pojedinačnih mreža i sistema.

– Kontinuirano preduzimamo odgovarajuće mjere za zaštitu informacija, sistema i operativnih sposobnosti Ministarstva ratnog vazduhoplovstva – navedeno je u saopštenju.

Ključni podaci na jednom mjestu

Platforma „Klaud van“, pokrenuta 2017. godine, osmišljena je kao jedinstveno rješenje za informatičke potrebe američkog ratnog vazduhoplovstva. Ona objedinjuje resurse četiri tehnološka giganta – Majkrosofta, Amazona, Orakla i Alfabeta – kako bi omogućila rad desetina aplikacija, uključujući one za upravljanje kadrovskim podacima, platama, logistikom i održavanjem.

Među njima su sistem za komandovanje i kontrolu zasnovan na računarstvu u oblaku, koji objedinjuje podatke radara protivvazdušne odbrane i drugih izvora širom Sjeverne Amerike, kao i integrisani sistem za upravljanje borbenom municijom, koji prati bombe i rakete na više od 200 lokacija američkog ratnog vazduhoplovstva širom svijeta.

Kompanija SAIC (SAIC) bila je glavni izvođač radova na platformi do 2026. godine, kada je taj posao preuzela kompanija Leidos (Leidos). SAIC nije odgovorio na zahtjev za komentar, dok je Leidos uputio novinare na ratno vazduhoplovstvo.

Prema navodima dva izvora, „Klaud van“ je jedna od najvećih platformi za računarstvo u oblaku američke vojske.

– Upad u ovaj sistem je velika stvar – rekao je jedan od izvora.

Istražioci su angažovali i američku Komandu za sajber operacije kako bi procijenila štetu, naveo je jedan od izvora. Komanda nije odgovorila na zahtjeve za komentar.

Brojni poremećaji u radu

Otkriće hakerskog upada izazvalo je brojne poremećaje. Dva izvora, kao i četvrta osoba upoznata sa slučajem, navela su da je obustavljeno prebacivanje administrativnih aplikacija na platformu „Klaud van“, što je dugogodišnji prioritet američke vojske.

Blokirano je i ažuriranje aplikacija koje već rade na platformi, zbog čega pripadnici ratnog vazduhoplovstva nisu mogli da instaliraju bezbjednosne ispravke, i to u trenutku kada je otkriven niz novih ozbiljnih softverskih ranjivosti u tehnološkoj industriji.

Peti izvor naveo je da su pojedinim korisnicima ukinuta administratorska ovlašćenja.

Svih pet izvora govorilo je pod uslovom anonimnosti.

Jedan od izvora naveo je da su hakeri iskoristili softversku ranjivost kako bi pristupili upravljačkom sloju sistema (control plane).

Izvor je taj sloj uporedio sa univerzalnim daljinskim upravljačem, objašnjavajući da bi hakeri teoretski mogli da iskoriste pristup za provjeru operativnog stanja vojnih letjelica ili praćenje kretanja rezervnih dijelova. Međutim, nije jasno da li su to i učinili.

Rojters nije uspio da utvrdi koju su konkretnu softversku ranjivost hakeri iskoristili.

Niz hakerskih napada

Vijest o upadu dolazi u trenutku sve veće zabrinutosti zbog hakerskih napada uz pomoć vještačke inteligencije. Oni predstavljaju posebno ozbiljan problem za mreže zasnovane na računarstvu u oblaku, zbog sposobnosti modela vještačke inteligencije da brzo otkrivaju slabosti u velikom broju dijelova sistema.

Američka vlada već se suočava s posljedicama najmanje šest drugih nedavno otkrivenih sajber incidenata, uključujući dva u Federalnom istražnom birou (FBI), raniji hakerski upad u podatke Pentagona, nedavno curenje podataka o zaposlenima u Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti, upad koji je pogodio najmanje dvije obavještajne agencije i hakerski napad na Ministarstvo finansija.

Platforma „Klaud van“ već dugo je na meti hakera.

U autorskom tekstu objavljenom 2023. godine na portalu Fedskup (FedScoop), rukovodioci platforme pohvalili su se stopostotnom uspješnošću u odbijanju, kako su naveli, zapanjujućeg broja pokušaja upada u sistem.

– Kada je riječ o bezbjednosti, nema prostora za greške – napisali su tada rukovodioci platforme.