Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) i Kancelarija direktora nacionalne obavještajne službe (ODNI) otkrili su da su hakeri prodrli u njihovu računarsku mrežu i došli do dijela podataka koji nisu klasifikovani kao tajni, piše „Njujork tajms“, pozivajući se na osobe upoznate sa slučajem.

Napad je pogodio mrežu koja se koristi za prikupljanje i analizu obavještajnih podataka iz javno dostupnih izvora, uključujući internet i komercijalne baze podataka. Za sada nije poznato do kojih su konkretno informacija hakeri došli. Sumnja se da su napadom kompromitovani i podaci drugih američkih državnih agencija.

Nije poznato ko stoji iza napada

Iz Kancelarije direktora nacionalne obavještajne službe za „Rojters“ su potvrdili da nije bilo poremećaja u radu ključnih sistema niti sistema koji sadrže povjerljive podatke. CIA nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je za „Asošijeted pres“ da napad nije obuhvatio tajne podatke i da je bezbjednosni propust otklonjen. Za sada nije poznato ko stoji iza hakerskog napada.

Incident je posljednji u nizu bezbjednosnih propusta u računarskim sistemima američkih državnih institucija. Nedavno je prijavljen i bezbjednosni proboj u američkom Ministarstvu poljoprivrede.

(Indeks)