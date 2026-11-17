Neki od najposjećenijih veb-sajtova na svijetu, uključujući one koji pripadaju kompanijama "Zum", HSBC, Si-En-En, "Sejlsfors" i IKEA, bili su hakovani u pokušaju krađe kriptovaluta i zaražavanjem mobilnh telefona "ajfon", izjavio je stručnjak za kibernetičku bezbjednost Skot Helm.

"Zlonamjerni `Javaskript` bio je usmjeren na posjetioce veb-stranica 178 organizacija iz različitih sektora putem platforme za optimizaciju veb-stranica `Optimizeli`", rekao je Helm.

Skripte su pokušale da zamijene adrese za plaćanje kriptovalutama novčanikom napadača, da skrate brojeve kartica dok korisnici unose podatke o kreditnoj kartici, ukradu "kolačiće" i snimke ekrana, te da instaliraju eksploatacioni kod na "ajfon" uređajima.

Firma za kibernetičku bezbjednost "Hadson rok" takođe je saopštila da je pronašla dokaze da su sajtovi svojim posjetiocima ugrađivali zlonamjerni kod.

Kompanija "Sejlsfors" saopštila je da istražuje neovlaštene izmjene skripti "Optimzeli" i da je iz predostrožnostii onemogućila njihov rad.

IKEA je objavila da pokušava da utvrdi da li postoji potencijalni uticaj na njene digitalne usluge i kupce, prenosi Srna.