Pripadnici policije upotrijebili su suzavac i vodene topove kako bi rastjerali demonstrante koji su kamenicama gađali snage bezbjednosti, te drvenim palicama pokušavali da razbiju ulične kamere i prozore na vladinim zgradama, prenosi agencija AP.

Albanija protest Tanjug / AP / Hameraldi Agolli

Albanci iz svih dijelova zemlje, ali i iz dijaspore, doputovali su u Tiranu kako bi učestvovali na skupu održanom povodom 114. godišnjice proglašenja nezavisnosti Albanije. Zbog povećanih tenzija, policija je raspoređena na svim glavnim saobraćajnicama na ulazu i izlazu iz grada, gdje se vrše pojačane kontrole vozila.

Jedan od demonstranata izjavio je da je u glavni grad doputovao iz Velike Britanije isključivo zbog protesta.

Albanija protest Tanjug / AP / Hameraldi Agolli

„Zašto? Zato što predugo patimo. Rasuli smo se po cijeloj Evropi i svijetu i osjećamo se gotovo kao da smo građani bez sopstvene države, kao ljudi bez državljanstva“, poručio je on, dodajući da političke stranke koje djeluju u Albaniji od pada komunizma „više nikoga ne predstavljaju“ te da bi trebalo da ustupe mjesto novoj generaciji intelektualaca i ljudi kojima je više stalo do budućnosti zemlje.

Današnji skup dio je šireg talasa demonstracija koje su počele još u maju. Prvobitni povod za izlazak građana na ulice bio je protivljenje kontroverznom projektu izgradnje luksuznog turističkog kompleksa na jednom ostrvu u Jadranskom moru, koji se povezuje sa porodicom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ovi protesti dobili su naziv „Revolucija flamingosa“, što je aluzija na flamingose koji nastanjuju to zaštićeno područje. Talasu nezadovoljstva u septembru su se pridružili i studenti, koji protestuju zbog loših uslova na univerzitetima i rada vlade, a na više dosadašnjih okupljanja takođe su zabilježeni incidenti i sukobi.