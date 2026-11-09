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Haos u avionu: Potukli se putnici

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АТВ редакција
09.11.2026 11:57

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Tuča u avionu
Foto: Instagram

Putnici u avionu morali su da intervenišu i razdvoje dvojicu muškaraca pošto je rasprava oko prostora za odlaganje ručnog prtljaga prerasla u fizički obračun, i to neposredno prije polijetanja s Međunarodnog aerodroma El Dorado u Bogoti.

Snimak incidenta postao je viralan i privukao pažnju na društvenim mrežama, prenosi "Dejli Mejl".

Haos u letjelici

Na video-zapisu vidi se kako jedan muškarac poseže preko sjedišta i hvata putnika koji sjedi ispred njega.

Napadnuti muškarac pokušava da se odbrani rukama, ali i predmetom koji izgleda kao časopis.

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Ostali putnici odmah su pokušali da spriječe dodatnu eskalaciju. Jedan od njih, uhvatio je agresivnog muškarca za kapuljaču i povukao ga unazad, dok su drugi pokušavali da ih razdvoje.

Prema dostupnim informacijama, putnik koji je bio napadnut državljanin je Meksika. Na snimku se može vidjeti i njegov uznemireni izraz lica pošto je sukob prekinut.

(Telegraf)

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Tuča

avion

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