Policija u Bangladešu sukobila se sa hiljadama radnika tekstilne industrije koji zahtijevaju veće osnovne plate, saopštile su snage reda.

Lokalni mediji prenose da je oko 20.000 radnika u fabrici odjeće izašlo na ulice i blokiralo autoput Daka-Ariča, u oblasti grada Savar.

Oni su se sukobili sa policijom, koja je upotrijebila suzavac i šok-bombe i nasrnula na njih palicama da bi ih rastjerala. Za sada nema informacija o povrijeđenima.

Nasilje se proširilo i na obližnje područje Ašulija, prenio je lokalni list na engleskom "Dejli star".

Šef lokalne policije Saiful Alam izjavio je da su policajci stupili u akciju nakon što su radnici blokirali auto-put i bacali kamenje na njih. Oko 25 fabrika zatvoreno je u Ašuliji zbog nemira.

Nasilje je prijavljeno i u okrugu Gazipur, izvan glavnog grada Dake, koji je velika industrijska zona. Demonstranti su blokirali i auto-put Daka-Mimensing i zapalili policijsko vozilo. Policija je tokom intervencije na ovoj lokaciji ispalila suzavac i šok bombe.

Protesti su se intenzivirali početkom ovog mjeseca, a poremećaji proizvodnje zbog zatvaranja stotina fabrika i ulični sukobi postali su česti tokom posljednjih sedmica.

Tekstilna industrija donosi Bangladešu oko 40 milijardi dolara godišnje. U zemlji postoji oko 2.500 fabrika u kojima se šije odjeća, prenosi Srna.