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Haos u Berlinu: Policija se obračunavala sa demonstrantima, bunt protiv vojnog roka izmakao kontroli

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15.11.2026 18:05

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Neredi i sukobi obilježili su proteste mladih širom Njemačke. U Frankfurtu i Kelnu izgrednici su pljačkali prodavnice, razbijali izloge i napadali policiju, a uhapšen je veliki broj demonstranata.
Foto: Tanjug/Andreas Arnold/dpa via AP

Na novom protestu inicijative „Generacija Z odlučuje“ (Gen Z regelt) u Berlinu u subotu uveče došlo je do sukoba demonstranata i policije. Na snimku objavljenom na mreži Iks vidi se kako interventna policija gura i savladava grupu mladih u vagonu metroa.

Prema podacima policije, kroz zapadni dio Berlina u jednom trenutku prošlo je oko 1.200 ljudi, iako je skup bio prijavljen za svega 100 učesnika. Kolona je krenula oko 17 časova sa Savinjiplaca u Šarlotenburgu, prošla Kurfirstendamom i razišla se kod stanice Halenze, piše Tagesšpigel.

Portparolka policije je u nedjelju ujutro kazala da je privremeno uhapšeno 20 osoba, između ostalog zbog paljenja pirotehnike, pružanja otpora i napada na policajce, prenosi DPA. Podneseno je 28 krivičnih prijava, između ostalog zbog narušavanja javnog reda i mira, napada na službena lica i kršenja propisa o eksplozivnim materijama. Povrijeđena su tri policajca, a o povrijeđenim demonstrantima policija nije dala podatke. Portparolka je dodala da se podaci još obrađuju i da se brojke mogu promijeniti.

Pokušali da probiju kordon

Kako je policija saopštila na svom kanalu na Votsapu, učesnici su još prije polaska pokušali da probiju policijski kordon na čelu kolone, a policajci su ih zaustavili guranjem, potiskivanjem i udarcima šakom. Na terenu je bilo oko 700 policajaca, a kolona je tokom kretanja više puta zaustavljana.

Na skupu su uzvikivane parole protiv Izraela i njemačkog kancelara Fridriha Merca, a policija navodi da su više puta skandirane i parole protiv policije. Tagesšpigel piše da su viđene palestinske i kurdske zastave te da to nije bio samo učenički protest, jer su na njemu bile i ljevičarske grupe i propalestinski aktivisti.

Organizatori su skup opisali kao miran i ogradili se od nasilja i ekstremizma. Portparolka policije je kazala da je protest najvećim dijelom protekao mirno i da radnje na Kurfirstendamu nisu oštećene.

Najavljen evropski štrajk mladih

Inicijativa „Generacija Z odlučuje“ protestuje protiv loših uslova u školama, obaveznog vojnog roka te smanjenja izdvajanja za univerzitete i socijalnu zaštitu. Krajem oktobra organizovala je proteste u više od 30 njemačkih gradova, a u Berlinu se tada ispred Brandenburške kapije, prema podacima policije, okupilo oko 5.000 ljudi.

Za 20. novembar najavljen je evropski štrajk mladih, a organizatori su samo u Berlinu prijavili 15.000 učesnika. Proteste očekuju i u Francuskoj, Italiji, Španiji, Belgiji i Velikoj Britaniji.

(Kliks)

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Njemačka

Protesti

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