Logo

Hegset razgovarao sa Netanjahuom tokom nenajavljene posjete

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.10.2026 09:19

Komentari:

0
Амерички министар одбране Пит Хегсет гледа у даљину.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki ministar odbrane Pit Hegset održao je tajni sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom tokom nenajavljene posjete Izraelu, prenosi "Aksios", pozivajući se na dva upućena izvora.

Nakon ovog izvještaja, Hegset je potvrdio da je nenajavljeno putovao na Bliski istok, ali nije precizirao lokaciju. On je samo rekao da se sastao sa američkim trupama dok je bio u toj regiji.

Sastanak Hegseta i izraelskog premijera održan je u vazduhoplovnoj bazi "Ovda" na jugu Izraela, gdje su stacionirani američki borbeni avioni i sistemi za snabdijevanje gorivom, rekli su izvori "Aksiosu".

Iz izvještaja nije jasno da li su sastanku prisustvovali još neki izraelski zvaničnici ili vojno osoblje.

Vijest o Hegsetovoj jučerašnjoj posjeti stigla je dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp podržao Netanjahua na izborima sljedeće sedmice - prvim u Izraelu od napada terorističke grupe Hamas 7. oktobra 2023. godine, koji je potresao zemlju i gurnuo je u rat u Gazi, Libanu i Iranu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pit Hegset

Benjamin Netanjahu

Amerika

Izrael

posjeta

Komentari (0)

Više iz rubrike

Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.

Svijet

Tramp o Parizu: Vrlo brzo će biti muslimanski grad

2 h

0
Мелони шаље 500 војника да обране Милано: Луксузни брендови уклањају робу из излога

Svijet

Meloni šalje 500 vojnika da obrane Milano: Luksuzni brendovi uklanjaju robu iz izloga

2 h

1
Грађевински радници са заштитним шлемовима на активном градилишту са заштитним оградама.

Svijet

Njemačka industrija izgubila gotovo pola miliona radnih mjesta od 2019. godine

2 h

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.

Svijet

Da li je policijski čas dao rezultate u Francuskoj?

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

36

Velika policijska akcija: Pretresi na više lokacija, uhapšeno osam osoba zbog pokušaja ubistva

10

29

Tramp obećao poljoprivrednicima osam milijardi dolara

10

27

U realizaciji 1.054 ugovora o zakupu i 68 o koncesiji

10

23

Košarac: Srbi neće prihvatiti kolektivno žigosanje

10

14

U petak počinju "Banjalučki dani meda"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima