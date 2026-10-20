Hegset razgovarao sa Netanjahuom tokom nenajavljene posjete

Američki ministar odbrane Pit Hegset održao je tajni sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom tokom nenajavljene posjete Izraelu, prenosi "Aksios", pozivajući se na dva upućena izvora.

Nakon ovog izvještaja, Hegset je potvrdio da je nenajavljeno putovao na Bliski istok, ali nije precizirao lokaciju. On je samo rekao da se sastao sa američkim trupama dok je bio u toj regiji.

Sastanak Hegseta i izraelskog premijera održan je u vazduhoplovnoj bazi "Ovda" na jugu Izraela, gdje su stacionirani američki borbeni avioni i sistemi za snabdijevanje gorivom, rekli su izvori "Aksiosu".

Iz izvještaja nije jasno da li su sastanku prisustvovali još neki izraelski zvaničnici ili vojno osoblje.

Vijest o Hegsetovoj jučerašnjoj posjeti stigla je dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp podržao Netanjahua na izborima sljedeće sedmice - prvim u Izraelu od napada terorističke grupe Hamas 7. oktobra 2023. godine, koji je potresao zemlju i gurnuo je u rat u Gazi, Libanu i Iranu, prenosi Srna.