Čuveno Orlovo gnijezdo (Kelštajnhaus), istorijsko zdanje u Bavarskim Alpima koje je teško oštećeno u požaru krajem oktobra, biće obnovljeno, ali mu, po svemu sudeći, neće biti vraćen prvobitni izgled.

Ostaci objekta privremeno su zaštićeni od snijega, mraza i vlage postavljanjem zaštitnog krova, dok nadležni razmatraju na koji način će zdanje biti obnovljeno.

Kako javlja njemačka novinska agencija DPA, na vrhu planine postavljena je građevinska dizalica koja će tamo ostati tokom zime. Zbog nepristupačnog terena i uskog puta, veliki dijelovi opreme dopremljeni su transportnim helikopterom.

Na isti način dopremaju se ograde i skele, dok se građevinski otpad odvozi u posebnim kontejnerima.

Prozorski otvori privremeno su zatvoreni, a zidovi izloženi vremenskim uticajima prekriveni su ceradama. Veći dio krovne konstrukcije već je uklonjen, a počelo je i premjeravanje objekta.

Istorijski zlatni lift preživio je požar uglavnom bez oštećenja, a sada se koristi za prevoz građevinskog materijala. Njegova unutrašnjost zaštićena je oplatom kako bi se spriječilo oštećenje mesingane obloge.

Udruženje „Bergerlebnis Berhtesgaden“, koje upravlja objektom od 1960. godine, najavilo je nastavak čišćenja unutrašnjosti zgrade i terase sve dok vremenski uslovi budu dozvoljavali radove.

Lokalitet je trenutno zatvoren za posjetioce, a na tom području zabranjeno je i korišćenje dronova.

Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman i ministar umjetnosti i nauke Markus Blume najavili su obnovu objekta, koji je u vlasništvu Slobodne Države Bavarske.

Međutim, stručnjaci smatraju da doslovna rekonstrukcija nekadašnjeg izgleda nije prihvatljivo rješenje.

„Sada, kada je zgrada uništena ili barem teško oštećena, rekonstrukcija jedan na jedan ne dolazi u obzir“, rekao je Sven Keler, direktor Dokumentacionog centra Oberzalcberg.

Mihael Koler, načelnik okruga Berhtesgadener Land, zagovara takozvanu „interpretativnu obnovu“, koja bi podrazumijevala da objekat, osim turističke, ima i obrazovnu namjenu, uz ponovno otvaranje restorana.

Ni predsjednik udruženja Bartl Vimer nije pristalica vraćanja zgrade u nekadašnji oblik. Smatra da je potrebno osmisliti novi koncept, uz očuvanje njene uloge u kulturi sjećanja.

„Čisto turističko mjesto za zabavu za mene ne dolazi u obzir“, rekao je Vimer, koji sada čeka načelnu odluku bavarske vlade.

Troškovi obnove još nisu javno procijenjeni, a nije poznato ni kada bi Orlovo gnijezdo ponovo moglo biti otvoreno za posjetioce.

Podsjećamo, požar je izbio 23. oktobra u večernjim časovima, a vatrogasci su se sa vatrenom stihijom borili do kasno u noć.

Za podmetanje požara osumnjičen je 33-godišnji muškarac, za kojeg se navodi da ima psihičko oboljenje. On je privremeno smješten u zatvorenu psihijatrijsku ustanovu, dok policijska istraga o okolnostima požara još traje.

Orlovo gnijezdo nacisti su izgradili tokom 1937. i 1938. godine kao dio kompleksa na Oberzalcbergu, koji je koristio Adolf Hitler.

Od 1952. godine objekat je funkcionisao kao planinski restoran otvoren za javnost, a zaštićen je kao spomenik kulture.

Prije požara godišnje ga je posjećivalo oko 300.000 turista, dok je u njemu radilo gotovo 100 ljudi. Godišnji prihodi bili su sedmocifreni, a novac je usmjeravan u humanitarne svrhe širom okruga.