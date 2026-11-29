Jemenski Huti saopštili su da su izveli napad na luku Džeda u zapadnoj Saudijskoj Arabiji.

"Izveli smo napad na luku Džeda. Operacija je bila uspješna", rekao je vojni portparol Huta Jahja Sarija.

On je dodao da su udari bili usmjereni na postrojenje za preradu gasa Al-Utmanija u Al-Ahsi, komunikacioni bataljon Nacionalne garde u Rijadu, elektranu na gas Šadkam u Istočnoj Provinciji i radarsku stanicu u Hamis Mušaitu.

Od jula je došlo do oštre eskalacije oružanog sukoba između Huta i arapske koalicije koju predvodi Saudijska Arabija.

Kao odgovor na intenzivne vazdušne napade saudijskog vazduhoplovstva, Huti često izvode raketne i napade dronovima usmjerene na aerodrome, vojne objekte i naftnu infrastrukturu Kraljevstva, prenosi Srna.