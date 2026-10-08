Huti tvrde da su oborili saudijski dron: Najviše napada na tankere od početka rata

Vašington i Teheran iznose suprotne tvrdnje o kontroli Ormuskog moreuza i količini nafte koja njime prolazi.

U tom području zabilježeno je najmanje 12 napada na tankere u jednoj sedmici, najviše od početka rata SAD sa Iranom. Dvije strane ostaju podijeljene i oko iranskog nuklearnog programa, pošto Teheran odbacuje američki zahtjev za smanjenje obogaćivanja uranijuma.

Američki državni sekretar Marko Rubio tvrdi da je Iran izgubio potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom i da je taj plovni put otvoren, navodeći da su količine nafte koje njime prolaze jednake onima prije blokade.

S druge strane, iranski zvaničnici kažu da je dnevni protok sirove nafte kroz moreuz smanjen za 60 odsto, na oko 3,8 miliona barela, dok je sedmični prosjek oko 9,3 miliona barela dnevno. Takođe, podvlače da je moreuz pod potpunom kontrolom Teherana.

Plovidbu kroz to područje prate i napadi na tankere, kojih je od 28. septembra do 5. oktobra zabilježeno najmanje 12 – najviše u jednoj sedmici od početka rata SAD sa Iranom.

Neslaganja Teherana i Vašingtona ostaju i oko nuklearnog programa. Pošto je potpredsjednik SAD Džej Di Vens poručio da Iran mora da smanji obogaćivanje uranijuma kako bi se rat okončao, visoki iranski zvaničnik ukazuje da su američki zahtjevi suprotni iranskim stavovima.

U Jemenu je, za to vrijeme, u obnovljenim borbama između Huta, koje podržava Iran, i međunarodno priznate vlade, koju podržava Saudijska Arabija, raseljeno više od 200.000 ljudi, gotovo svi od početka septembra, prenosi RTS