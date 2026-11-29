Američki milijarder Ilon Mask opisao je Američku agenciju za međunarodni razvoj /USAID/ kao prevaru za pranje novca.

"USAID je prevara. Sve što je izgledalo i približno dobro prebačeno je u Stejt department", naveo je Mask na Iksu.

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On je podijelio i "lajkovao" niz objava drugih ljudi u kojima je kritikovao korištenje sredstava od strane USAID-a.

Predsjednik SAD Donald Tramp prošle godine je smanjio približno za 83 odsto projekte USAID-a na preporuku sada ugašenog Odjeljenja za efikasnost vlade /DOGE/, koje je Mask tada vodio.