Autor:ATV redakcija
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Američki milijarder Ilon Mask opisao je Američku agenciju za međunarodni razvoj /USAID/ kao prevaru za pranje novca.
"USAID je prevara. Sve što je izgledalo i približno dobro prebačeno je u Stejt department", naveo je Mask na Iksu.
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On je podijelio i "lajkovao" niz objava drugih ljudi u kojima je kritikovao korištenje sredstava od strane USAID-a.
Predsjednik SAD Donald Tramp prošle godine je smanjio približno za 83 odsto projekte USAID-a na preporuku sada ugašenog Odjeljenja za efikasnost vlade /DOGE/, koje je Mask tada vodio.
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