Indonezija i Kina postigle su dogovor o četiri strateška partnerstva vrijedna 71,8 milijardi dolara, uključujući razvoj 10 pametnih gradova, navodi se u saopštenju iz indonežanske predsjedničke palate.

Dogovor je postignut tokom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u kineskom gradu Šendženu, kojem prisustvuje i predsjednik Indonezije Prabovo Subijanto.

Sporazum podrazumijeva razvoj pametnih gradova kroz partnerstvo između indonežanskog državnog fonda i konzorcijuma koji predvodi kineska kompanija "SCE grup korporejšen", sa investicionom vrijednošću od oko 50 milijardi dolara.

Dogovoreno je i osnivanje laboratorija i proizvodnja kućnih aparata sa kineskim proizvođačem "Hajsens" u vrijednosti od 10 milijardi dolara.

Dodatnih 10 milijardi dolara biće izdvojeno za saradnju u finansiranju infrastrukture sa konzorcijumom koji predvodi Kineska državna korporacija za razvoj i investicije.

Usaglašeno je i partnerstvo u tehnologiji pretvaranja uglja u etanol između indonežanskog Ministarstva visokog obrazovanja, državne energetske firme "Pirtamina" i kineske petrohemisjke kompanije BPE, sa investicionom vrijednošću od 1,8 milijardi dolara.