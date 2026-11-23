Iranski sudovi zatražili su od Sjedinjenih Američkih Država da isplate 290 milijardi dolara odštete, izjavio je u Teheranu šef Pravosudnog centra za advokate Hasan Abdolijanpur.

„Domaći sudovi donijeli su presude kojima se Amerikancima nalaže isplata 290 milijardi dolara odštete“, rekao je Abdolijanpur, prenosi iranski portal „Entehab“.

Dodao je da će nekoliko brodova koji pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su nedavno zaplijenjeni, biti dio te odštete.

On je naveo da je takođe podneseno nekoliko tužbi protiv arapskih zemalja u Zalivu zbog toga što su „dozvolile Americi da koristi njihovu teritoriju za pokretanje napada na Iran“.

Iranian courts have demanded that the United States pay $290 billion in damages, a judiciary official says. https://t.co/FMKknRaW2z — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2026

„Podnijeli smo tužbu protiv Jordana i drugih arapskih zemalja za naknadu štete. Ove zemlje moraju biti pozvane na odgovornost zbog pružanja svoje teritorije Sjedinjenim Državama za napad na Iran“, istakao je Abdolijanpur.

Prema navodima državne televizije, odšteta se odnosi na postupke SAD koji datiraju još od prije nekoliko decenija, mnogo prije početka trenutnog rata 28. februara.

I predsjednik Komiteta za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog Medžlisa (jednodomnog parlamenta) Ebrahim Azizi izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države neće moći da napuste region bez nadoknade štete nanesene Iranu.

Prema njegovim riječima, Iran ima moć da natjera SAD i Izrael da zažale zbog svojih postupaka, a ukoliko ponovo pogriješe u procjenama, proces njihovog uništenja i bjekstva iz regiona biće ubrzan.