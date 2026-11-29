Hiljade ljudi izašlo je na demonstracije u Istanbulu protestujući zbog rasta cijena i zalažući se za veću socijalnu pravdu, objavio je opozicioni list "Džumhurijet".

Protest, koji su organizovali sindikati i organizacije civilnog društva, održan je na azijskoj strani najvećeg grada u Turskoj.

Turske vlasti uglavnom ne objavljuju podatke o broju učesnika na demonstracijama.

Prema zvaničnim podacima, Turska se trenutno bori sa godišnjom stopom inflacije od oko 30 odsto.

Nezavisna istraživačka grupa Enag procijenila je godišnju inflaciju na oko 45 odsto u oktobru.

Prošle sedmice, hiljade ljudi izašlo je na ulice Istanbula kako bi protestovali zbog zatvaranja brojnih opozicionih medija, podsjeća DPA, prenosi Srna.