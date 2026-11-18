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Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool via AP

Na samitu APEK-a u Šendženu sastali su se predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp.

Putin, Trump and Xi Jinping shake hands and briefly exchange remarks. https://t.co/0epxbYNJJm — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026 Njih dvojica gosti su kineskog predsjednika Si Đinpinga koji je domaćin skupa. ⚡️A Handshake That Shakes History: Putin, Xi, & Trump Share A Trilateral Greeting & A Short Conversation Ahead Of The APEC Gala Reception https://t.co/SsD7dOG4uo — RT_India (@RT_India_news) November 18, 2026 Kako javljaju RIA Novosti, trojica državnika kratko su se rukovali. Tramp, Putin i Si - trilateralni sastanak Tanjug/Iori Sagisawa/Pool via AP U Šendženu se održava 33. neformalni samit APEK-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje).

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