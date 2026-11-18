Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na samitu APEK-a u Šendženu sastali su se predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp.
Putin, Trump and Xi Jinping shake hands and briefly exchange remarks. https://t.co/0epxbYNJJm— Clash Report (@clashreport) November 18, 2026
Njih dvojica gosti su kineskog predsjednika Si Đinpinga koji je domaćin skupa.
⚡️A Handshake That Shakes History: Putin, Xi, & Trump Share A Trilateral Greeting & A Short Conversation Ahead Of The APEC Gala Reception https://t.co/SsD7dOG4uo— RT_India (@RT_India_news) November 18, 2026
Kako javljaju RIA Novosti, trojica državnika kratko su se rukovali.
U Šendženu se održava 33. neformalni samit APEK-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje).
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
50 min0
Svijet
55 min1
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu