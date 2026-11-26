Zakon kojim se zabranjuje nošenje vela za lice, poput burke ili nikaba, stupio je na snagu sa trenutnim dejstvom u italijanskim školama, nakon što je usvojen u parlamentu, prensoi DPA.

Premijer Đorđa Meloni, koja vlada sa koalicijom tri desničarske i konzervativne stranke, objavila je zabranu nošenja vela preko lica ubrzo nakon ljetnjih praznika.

Mjera je prvobitno uvedena kao Vladina uredba, a sada je zamijenjena zakonom.

Pored toga, od školske 2027/28. godine ograničenje od 30 odsto primjenjivaće se u odjeljenjima prvog razreda u svim školama za stranu djecu koja nemaju dovoljno znanje italijanskog jezika.

Kvota se odnosi na djecu koja nemaju italijansko državljanstvo, nisu rođena u Italiji i nisu pohađala italijanski vrtić najmanje dvije godine, prenosi Srna.