Autor:ATV redakcija
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Tri osobe, među kojima je i dijete od 12 godina, smrtno su stradade u požaru koji je izbio u kući u gradu na zapadu Poljske, objavila je poljska novinska agencija (PAP).
Portparol lokalne vatrogasne službe Gžegož Mihalak rekao je da su, pored djeteta, strali 59-godišnja žena i 63-godišnji muškarac.
Vatrogasci su primili poziv oko 1.00 čas prošle noći i izlaskom na lice mjesta zatekli su kuću u plamenu.
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Mihalak je rekao da su gust dim i vrućina spriječili vatrogasce da uđu u kuću da bi evakuisali stanare, prenosi Srna.
Akcija gašenja požara trajala je oko četiri i po časa.
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