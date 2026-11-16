Logo

Izrael likvidirao visokog komandanta Hamasa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 07:22

Komentari:

1
Naoružani palestinski militanti iz Hamasa i Islamskog džihada okupili su se pored molitve za Ramazanski bajram u gradu Gazi, petak, 20. mart 2026.
Foto: Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Izraelske snage ubile su visokog komandanta militantne grupe Hamas Samira Mahmuda Hasana Abua Junisa u noćnom vazdušnom napadu na južni dio Pojasa Gaze, saopštila je u nedjelju izraelska vojska.

Abu Junis rukovodio je planovima za pripremu i izvođenje terorističkih napada, prenio je portal "Media lajn".

Vojska je navela da su u nedjeljnom napadu ciljani i drugi militanti Hamasa, ali nije saopštila više detalja.

Hamas je u saopštenju potvrdio pogibiju Samira Mahmuda Hasana Abua Junisa i naveo da će njegova sahrana biti održana u toku dana.

Likvidacija Samira Mahmuda Hasana Abua Junisa dešava se u trenutku kada izraelska vojska pojačava ciljane napade na preostali komandni kadar Hamasa.

Prije dva mjeseca u sličnom napadu ubijen je njegov prethodnik na toj funkciji u južnoj Gazi.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hamas

Izrael

Komentari (1)

Više iz rubrike

Letovi kompanije „Amerikan erlajns“ na Nacionalnom aerodromu Ronald Regan u Arlingtonu, u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo obustavila sve letove širom SAD, u subotu, 14. novembra 2026. godine.

Svijet

SAD: Hiljade letova pod znakom pitanja, traži se hitna modernizacija sistema

4 h

0
Borci Huta uzvikuju parole ispred oštećene kuće na mjestu vazdušnog napada u selu Al Šarija, istočno od Sane, u Jemenu, u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine.

Svijet

Bitka za Aden: Huti nadiru ka privremenoj prestonici Jemena, vladine snage se povlače

5 h

0
Hiljade letova u SAD-u i dalje otkazano ili odgođeno, normalizacija tek sutra

Svijet

Hiljade letova u SAD-u i dalje otkazano ili odgođeno, normalizacija tek sutra

14 h

0
rusija katedrala pun mjesec st. peterburg 2026.

Svijet

Rusija reagovala na najavu Estonije o zatvaranju graničnih prelaza

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima