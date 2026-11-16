Izrael likvidirao visokog komandanta Hamasa

Autor:ATV redakcija
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Izraelske snage ubile su visokog komandanta militantne grupe Hamas Samira Mahmuda Hasana Abua Junisa u noćnom vazdušnom napadu na južni dio Pojasa Gaze, saopštila je u nedjelju izraelska vojska.
Abu Junis rukovodio je planovima za pripremu i izvođenje terorističkih napada, prenio je portal "Media lajn".
Vojska je navela da su u nedjeljnom napadu ciljani i drugi militanti Hamasa, ali nije saopštila više detalja.
Hamas je u saopštenju potvrdio pogibiju Samira Mahmuda Hasana Abua Junisa i naveo da će njegova sahrana biti održana u toku dana.
Likvidacija Samira Mahmuda Hasana Abua Junisa dešava se u trenutku kada izraelska vojska pojačava ciljane napade na preostali komandni kadar Hamasa.
Prije dva mjeseca u sličnom napadu ubijen je njegov prethodnik na toj funkciji u južnoj Gazi.
(Telegraf)
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