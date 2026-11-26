Autor:ATV redakcija
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Rusija mora da osigura svoje nacionalne interese, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Rusija nikom ništa ne duguje i mora da osigura svoj nacionalni interes. Izjave iz EU potvrđuju zabrinutosti Moskve o njihovoj mogućoj ulozi u pregovorima sa Ukrajinom", naglasio je Peskov, komentarišući izjavu predsjednika Evropske komisije Ursule fon der Lajen da bi Moskva trebala da se saglasi sa energetskim primirjem.
Prema njegovim riječima, Evropljani su odgovorili na poziv da posjete Moskvu, ali to nije donijelo bilo kakvo pojašnjenje o njihovom stavu prema procesu rješavanja situacije u Ukrajini.
Hronika
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Ruski predsjednik Vladimir Putin je tokom posjete Aziji izjavio da je Moskvi potrebno da shvati šta Evropa donosi za pregovarački sto, prenosi Srna.
Rusija je uputila Evropljanima poziv putem diplomatskih kanala da dođu u Moskvu kako bi iznijeli svoj stav o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini.
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