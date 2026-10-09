Javna pogubljenja se vraćaju u Ameriku: "Pobrinućemo se da ljudi mogu da ga gledaju"

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da će pogubljenje Nidala Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u masakru u vojnoj bazi Fort Hud 2009. godine, biti javno, čime će prvi put poslije više decenija u američkoj vojsci biti sprovedeno pogubljenje strijeljanjem.

„Pobrinućemo se da ljudi mogu da ga gledaju, da bude javno, jer ljudi moraju da razumiju da za ovakve stvari postoje ozbiljne posljedice“, rekao je Hegset u intervjuu koji je u srijedu dao konzervativnom podkasteru Džeku Posobiku na nosaču aviona „USS Abraham Linkoln“.

Hegset, međutim, nije iznio detalje o tome na koji način bi javnosti bilo omogućeno da prati pogubljenje, prenose mediji.

Pentagon je u ponedjeljak saopštio da će Hasan biti pogubljen strijeljanjem, na osnovu Hegsetove preporuke koju je odobrio predsjednik SAD Donald Tramp.

Vršilac dužnosti sekretara američke vojske Adam Tele odredio je izvršenje kazne za 3. decembar u 14 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 20 časova po srednjoevropskom vremenu, u bazi Fort Hud u Teksasu.

Hegset je rekao da će pogubljenje biti sprovedeno u četvrtak, u vrijeme koje odgovara trenutku kada je Hasan izvršio napad, i da će u streljačkom vodu biti vojnici sa puškama.

Hasan je u julu 2013. godine proglašen krivim po 13 tačaka optužnice za ubistvo sa predumišljajem i 32 tačke za pokušaj ubistva.

Tokom suđenja izjavio je da je za mete odabrao vojnike koji je trebalo da budu upućeni u Avganistan, tvrdeći da će oni učestvovati u, kako je naveo, nezakonitom ratu.

On je 2009. godine otvorio vatru u medicinskom centru u Fort Hudu, gdje su se vojnici pripremali za razmještanje i obavljali ljekarske preglede. Nakon što su vojnici počeli da bježe, Hasan ih je pratio do zadnjeg izlaza iz objekta, gdje je došlo do razmjene vatre sa policijom. Hasan je tom prilikom ranjen.

Pogubljenje strijeljanjem predstavljalo bi prvo takvo izvršenje smrtne kazne koje je sprovela američka vojska od Drugog svjetskog rata.

Hegset je u intervjuu rekao da mu je blizak način razmišljanja koji je, kako je naveo, karakterisao američke vojnike tokom Drugog svjetskog rata – „Pobijedi i kada neprijatelj napadne, zauzmi svoj položaj i ne uzmiči“.

(Sputnjik)