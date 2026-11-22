U Velikoj Britaniji prolazak automobilom kroz baru i prskanje pješaka vodom predstavlja saobraćajni prekršaj za koji su predviđene rigorozne kazne, uključujući novčane iznose i kaznene poene.

Iako mnogi vozači takve situacije smatraju bezazlenom nezgodom, a pješaci ih doživljavaju kao neprijatnost, britanski pravni stručnjaci upozoravaju da neodgovorna vožnja po kiši može imati ozbiljne pravne i finansijske posljedice.

Prema članu 3 britanskog Zakona o drumskom saobraćaju iz 1988. godine, vožnja bez odgovarajuće pažnje ili obzira prema drugim učesnicima u saobraćaju kvalifikuje se kao prekršaj. Britansko Kraljevsko tužilaštvo među primjerima takve vožnje izričito navodi prolazak kroz baru pri kom voda poprska pješake.

U uobičajenim slučajevima kazna iznosi 100 funti, uz tri kazna poena u vozačkoj dozvoli. Međutim, ukoliko je ponašanje vozača naročito neodgovorno ili se postupak pokrene pred sudom, kazna može da dostigne čak 5.000 funti (oko 5.800 evra), uz dobijanje od tri do devet kaznenih poena.

Region Policija pronašlaviše od 100 kilograma droge, uhapšeni muškarac i žena

Stručnjaci ističu da neće svako slučajno prskanje biti kažnjeno, već se procjenjuje da li je vozač mogao razumno da izbjegne baru ili da prilagodi brzinu. Podizanje brzine kroz baru ili ignorisanje pješaka pored puta smatra se namjernim prekršajem. Britanski propisi posebno naglašavaju potrebu za smanjenjem brzine tokom kiše u blizini pješačkih prelaza i autobuskih stajališta. Dodatno, ispod vode se često kriju oštećenja na kolovozu koja mogu uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom.

Pješaci u Velikoj Britaniji imaju mogućnost da ovakve incidente prijave policiji uz navođenje registarskih oznaka, vremena i mjesta događaja, a kao dokaz služe snimci sa sigurnosnih ili automobilskih kamera. Ukoliko je uslijed prskanja nastala stvarna materijalna šteta poput uništene odjeće ili oštećenih elektronskih uređaja pješak može da zahtjeva naknadu štete preko osiguravajuće kompanije vozača, prenosi Nova.