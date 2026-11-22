Stanovnici Barnhama u istočnoj Engleskoj ubjedljivom većinom su podržali simboličnu „nezavisnost“ od Ujedinjenog Kraljevstva u znak protesta protiv vladinih planova da se u obližnju bivšu vojnu bazu smjesti više od 900 migranata.

U ovom selu u Safoku, koje ima manje od 600 stanovnika, 257 građana glasalo je „za“, dok je 16 bilo „protiv“ inicijative za odvajanje. Glasanje nema pravnu snagu, ali je organizovano kao podrška peticiji za dobijanje statusa „krunskog posjeda“, čime bi selo ostalo lojalno monarhu, ali izuzeto iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

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Nezadovoljstvo je uslijedilo nakon predloga centralne vlade da se u bivšoj bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva u Barnhamu smjesti do 931 tražilac azila, što je za oko 60 odsto više od ukupnog broja stanovnika sela (584). Ministarstvo je prvobitno planiralo smještaj za 1.250 ljudi, ali je nakon višenedjeljnog protivljenja lokalnog stanovništva povuklo taj predlog i podnijelo izmijenjenu verziju.

Izostavljanje lokalnih vlasti i primjeri iz Oksfordšira

Savjet oblasti Zapadni Safok protivi se projektu navodeći ograničenu infrastrukturu, loše saobraćajne veze i negativan uticaj na životnu sredinu. Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo se na hitnu proceduru za razvojne projekte pod okriljem Krune, čime je odlučivanje prebačeno na centralnu vladu, a lokalnom savjetu oduzeta mogućnost blokade.

Sličan slučaj zabilježen je u septembru u Pidingtonu u Oksfordširu, gdje su stanovnici sa 285 glasova „za“ i 26 „protiv“ podržali simboličnu nezavisnost zbog plana da se u blizini smjesti 1.256 tražilaca azila. Uprkos tome, britanska ministarka za stambena pitanja Andžela Rejner zanemarila je protivljenje lokalne zajednice i izdala dozvolu za realizaciju tog projekta.

Pritisak migrantske krize na Britaniju

Ovi protesti odvijaju se u trenutku kada se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava sa intenzivnom migrantskom krizom i ilegalnim prelascima preko Lamanša. Prema podacima britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka godine malim čamcima u zemlju je stiglo gotovo 24.000 migranata.

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Britaniju su posljednjih godina potresali antiimigracioni protesti i neredi, podstaknuti pojedinim slučajevima teških krivičnih djela u kojima su učestvovali migranti. Prema istraživanju Kancelarije za nacionalnu statistiku, gotovo šest od deset odraslih Britanaca smatra migraciju jednim od najvažnijih društvenih pitanja.

(RT Balkan)