Nekoliko ruskih ratnih aviona ušlo je jutros u južnokorejsku zonu identifikacije protivvazdušne odbrane (KADIZ) iznad Istočnog mora, nakon čega su je napustili, što je navelo Seul da podigne borbene avione i izda kratkotrajno upozorenje na ostrvu Uleung.

Združeni generalštab Južne Koreje naglasio je da ruske letjelice nisu narušile vazdušni prostor zemlje, čime je ispravljena prethodna informacija Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je u hitnom obavještenju navelo da su avioni ušli u južnokorejski vazdušni prostor, prenio je "Jonhap".

Ruski avioni približili su se ostrvu Uleung, a južnokorejska vojska, koja je pratila njihovo kretanje prije ulaska u KADIZ, angažovala je borbene avione radi izvođenja taktičkih manevara u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Zvaničnik Združenog generalštaba rekao je da su ruski avioni letjeli veoma blizu južnokorejskog vazdušnog prostora, ali da su se udaljili ka Istočnom moru nakon što je vojska preduzela odgovarajuće mjere.

Južnokorejsko Ministarstvo odbrane najavilo je da će pozvati ruskog diplomatu iz ambasade u Seulu i uložiti zvaničan protest.

Zbog prvobitne dojave o vazdušnoj opasnosti, građani su putem mobilnih telefona pozvani da se evakuišu u podzemna skloništa.

Upozorenje je ukinuto tri minuta kasnije, nakon što su ruski avioni napustili područje.

Lokalne vlasti pokrajine Severni Gjongsang, u čijoj je nadležnosti ostrvo Uleung, potom su poslale obavještenje o ukidanju upozorenja, ali su ruske avione greškom označile kao moguće sjevernokorejske letjelice. Ispravka je poslata oko 40 minuta kasnije.

(B92)