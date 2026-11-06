Kai Pavlović biće sahranjen pored oca u Crnoj Gori: Prikuplja se novac za prenos tijela

Ubistvo dječaka Kaija Pavlovića potreslo je zajednicu u Vankuveru koja se oglasila najavljujući održavanje pomena nevino stradalom mališanu.

"Sa dubokom tugom, a u nadi na Vaskrsenje i život vječni, obavještavamo vas da će u petak, 13. novembra, sa početkom u 18 časova, u našem hramu Svetog Save biti služen molitveni pomen za upokojenje duše sluge Božijeg Kaija Pavlovića (2014–2025), djeteta naše škole i naše crkvene zajednice".

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"Kai, u našoj školi ostaje jedno mjesto koje niko neće zauzeti i jedno ime koje ćemo izgovarati tiho, u molitvi. Neka Gospod upokoji dušu njegovu u Carstvu Nebeskom, gdje nema bolesti, ni tuge, ni uzdisanja, nego život vječni, a svima ožalošćenima neka podari utjehu. Petak, 13. novembar u 18 časova Hram Svetog Save, 505 E 63rd Ave, Vankuver, BC V5X 2K3", prenosi Telegraf.

"Kai će biti sahranjen u Crnoj Gori, pored svoga oca. Da bi mogao da počiva tamo, potrebno je pokriti troškove prenosa njegovih posmrtnih ostataka. Ako ste u mogućnosti, molimo vas da pomognete svojim prilogom putem linka ispod. Svaki prilog, ma koliki bio, pomaže da Kai stigne kući".