Kalifornija: Sve smrtne kazne preinačene u doživotne robije

Guverner američke savezne države Kalifornija Gevin Njusom rekao je da će preinačiti smrtne kazne u doživotnu robiju za svih 548 osuđenih.

Objava o preinačenju najstrože kazne dolazi u vrijeme kada se Njusom bliži kraju drugog i posljednjeg mandata na funkciji guvernera.

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Njusom, koji je ranije bio gradonačelnik San Franciska i zamjenik guvernera, uveo je moratorijum na najstrožu kaznu u martu 2019. godine, ili dva mjeseca nakon stupanja na funkciju guvernera.

Smrtna kazna u Kaliforniji je posljednji put izvršena 2006. godine, kada je Arnold Švarceneger bio guverner.

(Srna)