Kalifornija: Sve smrtne kazne preinačene u doživotne robije

Autor:ATV redakcija
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Guverner američke savezne države Kalifornija Gevin Njusom rekao je da će preinačiti smrtne kazne u doživotnu robiju za svih 548 osuđenih.
Objava o preinačenju najstrože kazne dolazi u vrijeme kada se Njusom bliži kraju drugog i posljednjeg mandata na funkciji guvernera.
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Njusom, koji je ranije bio gradonačelnik San Franciska i zamjenik guvernera, uveo je moratorijum na najstrožu kaznu u martu 2019. godine, ili dva mjeseca nakon stupanja na funkciju guvernera.
Smrtna kazna u Kaliforniji je posljednji put izvršena 2006. godine, kada je Arnold Švarceneger bio guverner.
(Srna)
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