Kamion se zapalio, vatra "progutala" automobile: Poginulo najmanje 14 osoba, 30 povrijeđeno u jezivom sudaru

Najmanje 14 osoba poginulo je danas, a 30 je povrijeđeno u lančanom sudaru u kojem je učestvovalo 18 automobila i pet kamiona u emiratu Fudžejra, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje, pozivajući se na preliminarne podatke.

Nadležne službe i specijalizovani timovi nastavljaju da intervenišu na mjestu nesreće, navelo je Ministarstvo na platformi Iks, prenosi „Kalidž tajms“.

U zvaničnom izvještaju navodi se da se od siline udara „kamion zapalio, a vatra se proširila na nekoliko drugih vozila, što je dovelo do velikog broja žrtava“.

Policija je saopštila da je 30 osoba povrijeđeno i prevezeno u bolnicu

Zvaničnici su pojasnili da se kamion najprije sudario sa jednim vozilom, nakon čega se prevrnuo i udario u ostale automobile koji su stajali u koloni, prenosi „Blic“.

🚨🇦🇪 #BREAKING: Fujairah Police confirm a devastating truck crash on Sheikh Khalifa Street in the UAE has left 14 people dead and 30 injured. The truck reportedly lost control, overturned and slammed into several vehicles before catching fire with flames. #Fujairah #UAE https://t.co/clLh2QAg9s — Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) November 12, 2026

Policijske ekipe, službe Hitne pomoći i civilne zaštite odmah su upućene na mjesto nesreće, gdje su povrijeđenima pružile prvu pomoć i prevezle ih u bolnice.

Policija je saopštila da je 30 osoba povrijeđeno i prevezeno u bolnicu. Iz policije su dodali da se za identifikaciju tijela stradalih koriste DNK analize.

Među poginulima ima i državljana Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok je indijski konzulat u UAE potvrdio da su među žrtvama i državljani Indije.