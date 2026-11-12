Logo

Kamion se zapalio, vatra "progutala" automobile: Poginulo najmanje 14 osoba, 30 povrijeđeno u jezivom sudaru

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 22:38

Komentari:

0
Kamion se zapalio, vatra "progutala" automobile: Poginulo najmanje 14 osoba, 30 povrijeđeno u jezivom sudaru
Foto: X / Newslive 24x7

Najmanje 14 osoba poginulo je danas, a 30 je povrijeđeno u lančanom sudaru u kojem je učestvovalo 18 automobila i pet kamiona u emiratu Fudžejra, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje, pozivajući se na preliminarne podatke.

Nadležne službe i specijalizovani timovi nastavljaju da intervenišu na mjestu nesreće, navelo je Ministarstvo na platformi Iks, prenosi „Kalidž tajms“.

U zvaničnom izvještaju navodi se da se od siline udara „kamion zapalio, a vatra se proširila na nekoliko drugih vozila, što je dovelo do velikog broja žrtava“.

Policija je saopštila da je 30 osoba povrijeđeno i prevezeno u bolnicu

Zvaničnici su pojasnili da se kamion najprije sudario sa jednim vozilom, nakon čega se prevrnuo i udario u ostale automobile koji su stajali u koloni, prenosi „Blic“.

Policijske ekipe, službe Hitne pomoći i civilne zaštite odmah su upućene na mjesto nesreće, gdje su povrijeđenima pružile prvu pomoć i prevezle ih u bolnice.

Policija je saopštila da je 30 osoba povrijeđeno i prevezeno u bolnicu. Iz policije su dodali da se za identifikaciju tijela stradalih koriste DNK analize.

Među poginulima ima i državljana Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok je indijski konzulat u UAE potvrdio da su među žrtvama i državljani Indije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Ujedinjeni Arapski Emirati

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Mađarski premijer Viktor Orban prisustvuje završnom skupu izborne kampanje vladajuće stranke Fides u Budimpešti, u Mađarskoj, u subotu, 11. aprila 2026. godine.

Svijet

Predlagali Orbana za generalnog sekretara UN-a: Oglasio se bivši mađarski premijer

1 h

0
Si Đinping o Tajvanu: Tok istorije se ne može zaustaviti

Svijet

Si Đinping o Tajvanu: Tok istorije se ne može zaustaviti

1 h

0
Hegset odlikovao stražara koji je njega i saradnike opomenuo kod Groba neznanog junaka

Svijet

Hegset odlikovao stražara koji je njega i saradnike opomenuo kod Groba neznanog junaka

2 h

0
Mafini

Svijet

U mafinima pronađene baterije, djeca završila u bolnici

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima