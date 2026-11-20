Teodora Miruna (17) krenula je u četvrtak ujutru u školu, ne sluteći da će to biti njen posljednji dan. Na putu do srednje škole "Julija Hašdeu" u Bukureštu udario ju je kamion za odnošenje smeća, koji ju je potom vukao čak 100 metara.

Vozač (26) nije se zaustavio, već je nastavio da obavlja svoj posao, a policija ga je pronašla tek više od tri sata kasnije.

Prema informacijama iz istrage, Teodora je hodala trotoarom, sa kapuljačom na glavi i mobilnim telefonom u ruci. Kada je stigla do ugla ulice i krenula da pređe kolovoz, na nju je naletio kamion koji je skretao udesno. Djevojku je zakačio zadnjim dijelom vozila i vukao je oko 100 metara, sve do mjesta na kojem ju je kasnije pronašao jedan prolaznik.

Vozač je nakon nesreće nastavio da vozi i otišao da prazni kontejnere kod obližnjih stambenih zgrada. Policija ga je zaustavila u ulici Zizin, na oko pet minuta vožnje od mjesta nesreće, i to tek više od tri sata nakon poziva upućenog hitnoj službi na broj 112, navoi portal Antena Observator.

Vozač tvrdi da nije znao da je nekoga udario

Tokom saslušanja, 26-godišnji vozač tvrdio je da nije primjetio da je udario djevojku i usmrtio je. Rekao je i da je Teodora najvjerovatnije završila u mrtvom uglu kamiona.

U razgovoru sa novinarima pokušao je da objasni šta se dogodilo.

"Pozvali su me sa posla i rekli da se parkiram jer će neko doći da pregleda kamion. Ništa više. Pitao sam policajce, a oni su mi rekli isto, da sačekam dok ne obave neke provjere. Ne znam šta da vam kažem. Ispada da sam nekoga pregazio. Ništa više. Zaista ne znam šta da vam kažem. I ja sam ostao šokiran, jer... Ne znam!", rekao je vozač.

On je u trenutku nesreće bio sam u kamionu, koji je imao savremeni mehanizam za podizanje i pražnjenje kontejnera, zbog čega mu nije bila potrebna pomoć drugih radnika.

Istražioci provjeravaju da li je Teodora nosila slušalice

Istražioci pokušavaju da utvrde zašto Teodora nije čula kamion, koji proizvodi veliku buku. Jedna od mogućnosti koju razmatraju jeste da je u trenutku nesreće imala slušalice u ušima, ali na mjestu tragedije nije pronađen nijedan par. Policija ne isključuje mogućnost da ih je neko od prolaznika pronašao i odnio.

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Njen mobilni telefon takođe je pronašao prolaznik, ali ga je on odnio u policijsku stanicu i predao policiji. Istražioci razmatraju i mogućnost da je djevojka neposredno prije nesreće gledala u ekran telefona.

Teodora je, u međuvremenu, ležala pored mjesta za odlaganje smeća, sve dok je nije primetio prolaznik i pozvao hitnu pomoć. Ljekari koji su stigli na lice mjesta nisu mogli da joj pomognu.

Protiv vozača se vodi istraga, ali se brani sa slobode, piše Antena Observator.

Drugovi su je čekali u školi, a za Novu godinu trebalo je da budu kod nje

Teodora je bila učenica trećeg razreda srednje škole "Julija Hašdeu" u Bukureštu. Nedavno je napunila 17 godina, bila je članica školske pozorišne grupe i pred njom je bio čitav život.

Vijest o njenoj smrti potresla je učenike i nastavnike. Tog jutra svi su je očekivali na nastavi, a ne da će morati da se oproste od nje. Njeni drugovi i drugarice već su planirali i doček Nove godine, koji je trebalo da proslave upravo kod Teodore.

Njena smrt potresla je i roditelje učenika iz nekoliko srednjih škola u Bukureštu, koji sada zahtijevaju uvođenje dodatnih bezbjednosnih mjera u blizini obrazovnih ustanova kako bi se spriječilo da se slične tragedije ponove.

Za Teodoru je to trebalo da bude još jedan običan četvrtak, dan kao i svaki drugi, put do škole i susret sa drugovima. Umjesto toga, postao je poslednji dan njenog života.

(Telegraf)