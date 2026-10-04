Karantin u bolnicama zbog misteriozne smrti radnice iz laboratorije: ''Otvoreno se govori o kugi''

U nekoliko bolnica u Irkutsku uveden je troonedeljni karantin nakon smrti 28-godišnje radnice Instituta za borbu protiv kuge Rospotrebnadzora, dok ruska služba za zaštitu potrošača i nadzor zdravlja tvrdi da je preminula od upale pluća nepoznate etiologije.

Epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti je stabilna, pišu danas ruski mediji.

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Ruski portal "Ljudi Bajkala" objavio je da je karantin uveden u gradskim bolnicama broj 1, 3 i 10, kao i u jednoj dječijoj bolnici.

Karantin je, prema navodima tog medija, uveden i u jednom od porodilišta u Irkutsku, što je porodica jedne od porodilja potvrdila novinarima.

Izvor tog portala iz zdravstvenog sektora rekao je da ljekari u Irkutsku "već otvoreno govore o kugi", ali da se ta dijagnoza ne navodi u dokumentima pacijenata koji stižu u bolnice.

Rospotrebnadzor je ubrzo nakon objavljivanja teksta saopštio da je "sanitarno-epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti, kao i u gradovima Irkutsku i Šelehovu, stabilna", kao i da je organizovan "poseban kompleks mjera".

Povod za sprovođenje tih mjera bio je slučaj obolijevanja zaposlene u Irkutskom institutu za borbu protiv kuge od "upale pluća nepoznate etiologije", navodi Rospotrebnadzor.

Ta služba je posebno istakla da u organizmu preminule nisu pronađeni "mikroorganizmi povezani sa njenom profesionalnom delatnošću".

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U Šelehovu, gradu u blizini Irkutska, 28-godišnja Darija Šipilova, koja je bila hospitalizovana 29. septembra, preminula je dva dana kasnije.

Kako navode "Ljudi Bajkala", Šipilova je bila laborantkinja Instituta za borbu protiv kuge.

U ruskim medijima su se pojavile dvije verzije događaja.

Prema jednoj, Šipilova je oboljela od plućne kuge nakon povratka sa Tajlanda.

Prema drugoj, slučajno je razbila epruvetu sa uzročnikom kuge.

Rospotrebnadzor, međutim, tvrdi da u institutu nije bilo vanrednih situacija povezanih sa patogenim mikroorganizmima.

Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev saopštio je 2. oktobra da je održao sastanak sa glavnom ruskom sanitarnom inspektorkom Anom Popovom, koja je lično doputovala u Irkutsk.

Kao razlog sastanka naveo je "pojavu informacije o sumnji na slučaj obolijevanja stanovnika regiona od posebno opasne infekcije".

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Istovremeno, predsjednik susjedne Burjatije Aleksej Cidenov objavio je da žena koja je, kako je prvobitno naveo, "preminula od kuge u Irkutskoj oblasti" nije dolazila u Burjatiju.

Ta objava je naknadno izmijenjena, pa je formulacija promijenjena u "žena koja je moguće preminula od kuge".

Prema izvorima ruskih medija, od 1. oktobra vozila hitne pomoći kojima su na preglede prevožene osobe koje su bile u kontaktu sa Šipilovom navodno su počeli da prate pripadnici ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB).

Prema podacima lista "Izvestija", do 2. oktobra u karantin je bilo smješteno 197 osoba.

(Tanjug)