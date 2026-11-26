Muškarac je namamljen u stan u Bukureštu, gdje je protivpravno zadržavan, prisilno drogiran i sniman u ponižavajućim situacijama, kako bi kasnije bio ucjenjivan. Prema izvorima iz pravosuđa koji su govorili za agenciju Mediafax, žrtva je gradonačelnik rumunskog grada Baija Mare, piše Observatornews.ro.

Rumunska Uprava za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT) saopštila je da su u četvrtak uhapšena tri osumnjičena - dvojica muškaraca, starosti 32 i 34 godine, koji su članovi iste porodice, i jedna žena (34). Oni se terete za formiranje organizovane kriminalne grupe, ucjenu, protivpravno lišavanje slobode i pokušaj silovanja.

Dvojica osumnjičenih, muškarac i žena, terete se i za trgovinu narkoticima velike opasnosti.

Planirali da ucjenjuju uticajne osobe

Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni tokom 2026. godine formirali organizovanu kriminalnu grupu sa ciljem da primoravaju osobe na položajima koji imaju moć odlučivanja i uticaj da ispune njihove zahtjeve.

Prema navodima DIICOT-a, dvojica osumnjičenih, članovi iste porodice i vlasnici nekoliko kompanija, smatrali su da su kazne izrečene njihovim firmama, kao i privremena obustava njihovog poslovanja koju su sproveli zaposleni u gradskoj upravi, posljedica postupaka oštećenog, koji je postupao u okviru svojih službenih ovlašćenja i u kontekstu svoje političke pripadnosti.

U takvim okolnostima, u septembru 2026. godine, muškarac (32) navodno je zatražio od žene da stupi u kontakt sa osobom koja ima važnu funkciju u lokalnoj administraciji grada Baija Mare, ali i u jednoj političkoj stranci, i namami je u svoj stan u Bukureštu.

Gradonačelnik namamljen u stan, gdje je bio drogiran i sniman

Tokom noći između 28. i 29. septembra, žrtva je došla na dogovorenu adresu u Bukureštu. Tamo su je osumnjičeni muškarci, koji su nosili fantomke, navodno savladali i vezali prijeteći joj nožem i elektrošokerom.

Kako bi je spriječili da pozove pomoć, u usta su joj stavili predmet koji je služio kao zapušač. Takođe su joj djelimično isjekli odeću i pokušali da je seksualno napadnu. Međutim, njihova namjera je prekinuta kada su čuli buku ispred vrata stana.

Nakon toga, dvojica osumnjičenih navodno su primorala žrtvu da ušmrkava kokain, koji je žena prethodno posebno nabavila za tu svrhu.

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Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su snimili čitav događaj, tokom kojeg je žrtva bila u ponižavajućim situacijama i konzumirala narkotike velike opasnosti. Planirali su da snimak kasnije iskoriste za ucjenu.

Na taj način su, kako se sumnja, primorali žrtvu da pomogne muškarcu (34) da se učlani u jednu političku stranku, kao i da zatraži od jednog novinara da ukloni više snimaka sa svojih naloga na društvenim mrežama. Na tim snimcima novinar je, prema navodima istrage, diskreditovao porodicu osumnjičenih i njihove poslove.

Žrtva je navodno pristala na njihove zahtjeve i ispunila ih u narednom periodu.

Izvori iz pravosuđa potvrdili su za agenciju Mediafax da je oštećeni u ovom slučaju gradonačelnik Baia Mare, Joan Doru Dankuš.

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Tokom pretresa istražitelji su pronašli i zaplijenili predmet korišćen za sprečavanje žrtve da pozove pomoć, elektrošoker, ključ za lisice i druge dokaze.

Sudija za prava i slobode pri Bukureštanskom sudu u četvrtak je odredio pritvor za troje osumnjičenih u trajanju od 30 dana.

Istragu su vodili tužioci DIICOT-a u saradnji sa policajcima Direkcije za kriminalističke istrage rumunske Generalne policijske inspekcije.

Oglasio se i gradonačelnik: "Nisam čovjek koji može da se uplaši i ucjenjuje"

Gradonačelnik Baija Mare Joan Doru Dankuš oglasio se na Fejsbuku, gde je potvrdio da je bio žrtva otmice i pokušaja ucjene. Naveo je da je dugo razmišljao da li da javno govori o onome što mu se dogodilo, jer ne želi da traži sažaljenje.

"Neću dozvoliti da me ucjenjuju i ne mogu biti žrtva mafijaških klanova, kojih nema malo, a koji pokušavaju da iz sijenke upravljaju gradom Baija Mare. Ja sam jednostavan čovjek, ali sam istovremeno i gradonačelnik ovog grada, zbog čega dugujem istinu, izrečenu smireno i u pravo vrijeme, ali bez detalja koji bi mogli da ometaju rad istražitelja", napisao je Dankuš.

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On je upozorio da će njegovo obraćanje sadržati opis bolnog iskustva za njega i njegovu porodicu, ali da ne želi da iznosi detalje koji bi mogli dodatno da povrijede njegove najbliže.

Prema njegovim riječima, osobe koje su navikle da po svaku cijenu dobiju ono što žele pogrešno su procijenile da mogu da ga zastraše, ponize i primoraju da im obezbijedi ono što zakon ne dozvoljava, a njegova savjest ne može da prihvati.

"Tražili su pristup uticaju, dozvole za ono što je nelegalno izgrađeno, pomoć u sudskim postupcima koje gradska uprava vodi protiv njih, kao i podršku u drugim nemoralnim poslovima. Kada su shvatili da to ne mogu da dobiju podmićivanjem, pokušali su da me ucijene. Kada su vidjeli da nisam podložan ucjeni, pokušali su da ostvare svoje namjere metodama dostojnim najnižih mafijaških krugova", naveo je gradonačelnik.

Dankuš je potvrdio da je bio protivpravno zatočen, vezan lisicama i izložen poniženjima kako bi osumnjičeni napravili materijal kojim bi ga kasnije ucjenjivali.

"Ni na taj način nisu uspeli da me slome! Uradio sam ono što radi čovjek koji nema šta da krije i nema o čemu da pregovara - otišao sam kod nadležnih organa", napisao je.

Dodao je da neće iznositi dodatne detalje jer je, prije svega, otac i ne želi da dodatno ugrožava psihičko stanje svoje djece. Kako je naveo, njegova porodica je posljednjih mjeseci emotivno i fizički teško podnosila pokušaje ovog klana da izvrši pritisak na njega.

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Gradonačelnik je istakao da su pojedini iskusni pripadnici Direkcije za kriminalističke istrage bili zatečeni kada su čuli detalje slučaja, ali da su ih ozbiljno shvatili, sproveli istragu i doveli do prvih pretresa i hapšenja u Baia Mare.

"Posljednja riječ pripada tužiocima i sudijama, u koje imam povjerenja. Vjerujem da u pravnoj državi niko ne može biti iznad zakona, bez obzira na to koliko se uticajnim smatra ili kakve veze tvrdi da ima", poručio je Dankuš.

Na kraju je ponovio da neće dozvoliti da bude ucjenjen, zastrašen ili potčinjen, zahvalio porodici, saradnicima i građanima koji su mu pružili podršku i poručio da će nastaviti da obavlja svoj posao.

(Telegraf)