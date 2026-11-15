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Kim Džong Un pozvao komandante da spremaju vojsku za mogući rat

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АТВ редакција
15.11.2026 16:58

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Na ovoj fotografiji, koju je 30. oktobra 2026. objavila sjevernokorejska vlada, prikazan je lider te zemlje Kim Džong Un tokom posjete izložbi različitih jurišnih i drugih dronova u primorskom turističkom kompleksu Vonsan-Kalma u Sjevernoj Koreji, u četvrtak, 29. oktobra 2026. godine. Nezavisnim novinarima nije bio omogućen pristup događaju prikazanom na fotografiji, koju je distribuirala sjevernokorejska vlada. Sadržaj fotografije prenesen je onako kako ga je dostavio izvor i nije ga bilo moguće nezavisno provjeriti. Vodeni žig na korejskom jeziku, koji je dostavio izvor, glasi „KCNA“, što je skraćenica za Korejsku centralnu novinsku agenciju.
Foto: Tanjug/KCN Agency/Korea News Service via AP

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un dobio je dodatna ustavna ovlašćenja, uključujući komandovanje nuklearnim snagama, a istovremeno je pozvao vojne komandante da pojačaju pripreme za mogući rat.

Promjene dolaze u vrijeme zategnutih odnosa sa Južnom Korejom, od čijeg je ujedinjenja Pjongjang i zvanično odustao, piše „LADbibl“.

Sjeverna Koreja nedavno je ponovo javno objavila tekst svog ustava, gotovo tri godine nakon što je uklonjen sa zvanične internet stranice. Riječ je o ustavu izmijenjenom u martu ove godine, kojim je dodatno učvršćena Kimova vlast.

Kim dobio veća ovlašćenja

Izmijenjeni ustav daje Kimu Džong Unu pravo veta na odluke parlamenta, kao i mogućnost smjene poslanika koji izgube povjerenje naroda. Kao predsjednik Komisije za državne poslove dobio je i izričito ovlašćenje da komanduje nuklearnim snagama, kao i mogućnost da ovlašćenje za upotrebu nuklearnog oružja prenese na nadležno vojno tijelo.

Promjene dodatno učvršćuju njegov položaj na čelu države, koja je tehnički i dalje u ratu sa Južnom Korejom. Korejski rat završen je 1953. godine primirjem, ali mirovni sporazum nikada nije potpisan.

Sjeverna Koreja odustala od ujedinjenja

Izmijenjeni ustav više ne sadrži odredbe o ujedinjenju dvije Koreje, a Južnu Koreju definiše kao zasebnu državu. Time je potvrđen zaokret u politici Pjongjanga, koji je Kim najavio još krajem 2023. godine.

„Promjena sjevernokorejskog ustava odražava ono što znamo već tri godine – Sjeverna Koreja ne želi imati nikakve veze sa Južnom Korejom“, izjavio je za „Njuzvik“ Edvard Hauel, autor knjige „Nova osovina previranja: Sjeverna Koreja, Rusija, Kina, Iran“.

Južnokorejski predsjednik Li Dže Mjung pozvao je na uspostavljanje trajnog mira, ali Pjongjang odbacuje pokušaje približavanja dvije države.

Kim Džong Un ranije je izjavio da Sjeverna Koreja nema apsolutno nikakvog posla sa Južnom Korejom. Hauel smatra da Pjongjang time jasno poručuje da ga ne zanimaju nastojanja južnokorejske vlade da obnovi odnose.

Kim pozvao vojsku na pripreme za rat

Napetosti su posljednjih sedmica dodatno porasle zbog sjevernokorejskih vojnih aktivnosti. Prema izvještajima, Pjongjang je testirao balističke rakete, a početkom mjeseca uočeni su i tenkovi u blizini granice sa Južnom Korejom.

Kimova sestra takođe je zaprijetila nemilosrdnim uništenjem, dok je sjevernokorejski lider pozvao vojne komandante da povećaju borbenu gotovost svojih jedinica.

„Glavni revolucionarni zadatak komandanata četa jeste da dovrše borbene pripreme svojih jedinica kako bi bile potpuno spremne za rat. To se mora postići znatnim unapređenjem intenzivne vojne obuke“, poručio je Kim.

Dodao je da mu je krajnji cilj izgradnja najjače moguće vojske i ubrzanje njene modernizacije. Izmjene ustava dodatno su učvrstile njegovu kontrolu nad oružanim snagama, uključujući i nuklearni arsenal.

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Kim Džong Un

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