Nova gradonačelnica Los Anđelesa Nitija Raman u SAD je stigla kao šestogodišnja djevojčica iz Indije, a prije ulaska u politiku bavila se urbanizmom i pitanjem beskućništva.

U Gradsko vijeće ušla je 2020. godine pobjedom koju je „Los Anđeles tajms“ nazvao političkim zemljotresom.

Raman (45) rođena je 1981. godine u indijskoj državi Kerala, u tamilskoj porodici. Kada je imala šest godina, porodica se preselila u američku saveznu državu Luizijanu, a američko državljanstvo dobila je sa 22 godine. Na Harvardu je diplomirala društvene nauke 2003. godine, a na Tehnološkom institutu Masačusetsa (MIT) magistrirala urbano planiranje.

Nakon studija vratila se u Indiju i osnovala istraživačku organizaciju „Transparent Čenaj“, koja se bavila poboljšanjem sanitarnih uslova u tom gradu.

U Los Anđeles je došla 2013. godine i zaposlila se u gradskoj upravi, a 2017. godine osnovala je i vodila neprofitnu koaliciju „SELAKS“, koja pruža pomoć beskućnicima. Bila je i izvršna direktorica organizacije „Tajms Ap Entertejnment“.

Pobjeda nakon 17 godina

U Gradsko vijeće izabrana je 2020. godine u četvrtom distriktu, kada je sa 52,9 odsto glasova pobijedila aktuelnog vijećnika Dejvida Rjua. Prema pisanju „Los Anđeles tajmsa“, bio je to prvi put nakon 17 godina da izazivač pobijedi vijećnika koji je već bio na funkciji.

Kampanju su joj nosili volonteri, većinom iz lokalnog ogranka Demokratskih socijalista Amerike, koji su pokucali na više od 83.000 vrata. Policijski sindikat snažno joj se protivio i potrošio više od 200.000 dolara na podršku Rjuu.

Godine 2024. ponovo je izabrana, već u prvom krugu, sa 50,6 odsto glasova, iako su protiv nje kampanju vodili krupni donatori, vlasnici nekretnina i sindikati policije i vatrogasaca.

Dvije godine ranije našla se u središtu skandala zbog procurjelog snimka razgovora tadašnje predsjednice Gradskog vijeća Nuri Martinez i vijećnika Kevina de Leona i Gila Sedila, koji su planirali da prekrajanjem granica distrikta podijele Koreataun, važan dio njenog biračkog tijela, i tako joj otežaju ponovni izbor.

Nakon toga predložila je da granice distrikta ubuduće određuje nezavisna komisija. Policija ju je u junu 2023. godine uhapsila na protestu podrške hotelskim radnicima jer je odbila da napusti mjesto okupljanja.

Stanarine i beskućnici

Jedan od najznačajnijih uspjeha u Gradskom vijeću ostvarila je u novembru 2025. godine, kada je usvojen njen prijedlog da se godišnje povećanje stanarina u stanovima pod zaštitom ograniči na četiri odsto. U takvim stanovima živi gotovo polovina stanovnika grada, a pravila su pooštrena prvi put nakon 40 godina, navodi „Los Anđeles tajms“.

Bila je jedna od troje vijećnika koji su glasali protiv zabrane šatorskih naselja u kojima žive beskućnici u blizini škola i vrtića, uz obrazloženje da se time ljudi samo premještaju iz jednog distrikta u drugi.

Zalagala se i za izgradnju stambenih zgrada srednje veličine u blizini stanica javnog prevoza, u četvrtima predviđenim samo za porodične kuće, ali je Gradsko vijeće odbilo taj prijedlog.

U kampanji za gradonačelnicu kritikovala je program „Insajd sejf“, kojim je odlazeća gradonačelnica Karen Bas nastojala da beskućnike skloni sa ulica, ocjenjujući ga finansijski neodrživim.

Tražila je i veću podršku filmskoj industriji, a izbjegavala je glasanje o dijelu prijedloga koji se odnose na filmsku produkciju, uz obrazloženje da bi mogla biti u sukobu interesa jer njen suprug, scenarista Vali Čandrasekaren, radi u toj industriji.

Sa suprugom ima blizance, sina i kćerku, a porodica živi u četvrti Silver Lejk.

Prema projekciji televizije En-Bi-Si njuz, nakon prebrojanih oko 76 odsto glasova, Raman je imala 52,1 odsto, a Bas 47,9 odsto.

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