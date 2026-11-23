Evropska komisija objavila je danas da je pokrenula istragu protiv evropskog distributera kompanije Koka-kola, firme CCEP.

Istraga je pokrenuta zbog sumnje da je ograničavala prekograničnu trgovinu gaziranim i sportskim napicima u Evropi i sprječavala velike kupce da zajednički pregovaraju o nabavci tih proizvoda za više evropskih tržišta.

Komisija sumnja da je CCEP, jedan od dva najveća evropska proizvođača i distributera pića pod brendovima kompanije Koka-kola, zloupotrebio dominantan položaj u veleprodaji gaziranih i sportskih napitaka namijenjenih supermarketima i drugim maloprodajnim objektima.

Istraga će, između ostalog, ispitati da li je kompanija uslovljavala odobravanje popusta na veleprodajne cijene time da se kupljena pića ne izvoze u druge članice EU.

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Pored toga, proveriće se da li je CCEP prilagođavala pakovanja i zapreminu proizvoda različitim nacionalnim tržištima kako bi otežala njihovu prekograničnu prodaju.

Evropska komisija ispituje i navode da je CCEP davala podsticaje trgovcima kako bi ih odvratila od uvoza gaziranih pića u Španiju, kao i da je velikim kupcima uskraćivala mogućnost da zajednički pregovaraju o nabavci za više zemalja, insistirajući na odvojenim pregovorima za svako nacionalno tržište.

CCEP ima sjedište u Velikoj Britaniji, a posluje u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Luksemburgu, Holandiji, Portugalu, Španiji i Švedskoj.

Ukoliko se sumnje potvrde, takva praksa mogla bi da predstavlja zloupotrebu dominantnog položaja, zabranjenu članom 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Riječ je o pravilima koja, između ostalog, štite jedinstveno tržište od poslovnih praksi kojima se trgovina u Evropskoj uniji vještački deli duž nacionalnih granica, navodi Komisija na svojoj veb stranici, prenosi Tanjug.