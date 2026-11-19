Autor:ATV redakcija
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Nekadašnji UFC šampion Konor Mekgregor odlučio je da na neobičan način obraduje zaposlene u svojim kompanijama. Irski borac saopštio je da je svim radnicima omogućio slobodan dan kako bi mogli da uživaju u dugo očekivanoj video-igri GTA 6.
Mekgregor, koji se pored borilačke karijere bavi i brojnim poslovima, ovu odluku objavio je u srijedu uveče na društvenoj mreži Iks, manje od 12 časova prije izlaska popularne igre.
In honor of GTA launching tomorrow,
I announce to my entire workforce team,
400 strong across countries and continents,
You have your entire day off tomorrow!
Enjoy the game!
Your pal, the boss
Conor McGregor Snr.
🚗 💨 🚓— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 18, 2026
Prema njegovim riječima, u kompanijama koje posjeduje zaposleno je oko 400 ljudi, raspoređenih u različitim državama i na nekoliko kontinenata. Svi su dobili istu poruku – tog dana ne moraju da dolaze na posao.
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"U čast izlaska GTA sutra, obavještavam cijeli svoj tim, 400 ljudi u različitim državama i na različitim kontinentima, da sutra imate slobodan cijeli dan! Uživajte u igri! Vaš prijatelj, šef Konor Mekgregor Senior", napisao je nekadašnji UFC šampion.
😂😂🙏 https://t.co/rScBBj0N3a— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 18, 2026
Irac je ubrzo pokazao da i sam s nestrpljenjem iščekuje izlazak igre. Na društvenim mrežama objavio je snimak svog kutka za igranje video-igara, na kojem se na ekranu moglo vidjeti odbrojavanje do trenutka kada će GTA 6 postati dostupna igračima.
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