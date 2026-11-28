Španci u nedjelju izlaze na prijevremene izbore koji bi mogli donijeti smjenu vlasti nakon nekoliko društvenih i političkih kriza u zemlji posljednjih mjeseci.

Posljednje ankete prije zakonske zabrane objavljivanja, koja važi pet dana prije izbora, predviđaju kraj vladavine stranke PSOE Pedra Sančeza i dolazak desnice na vlast.

Narodna stranka (PP) Alberta Nunjeza Fejhooa vodi u gotovo svim istraživanjima, a zajedno s krajnje desnim Voksom (Vox) ima izglednu apsolutnu većinu.

Ako Narodna stranka i Voks formiraju zajedničku vladu, to će biti prvi put od kraja diktature Fransiska Franka 1975. godine da krajnja desnica ulazi u špansku vladu. Lider PP-a Fejhoo u novembru je izjavio da daje prednost manjinskoj vladi uz parlamentarnu podršku Voksa, ali nije isključio ni koalicioni dogovor.

Vrhunac predizborne kampanje bio je u četvrtak uveče na televizijskom sučeljavanju četvoro kandidata: Sančeza, Fejhooa, lidera Voksa Santijaga Abaskala i Ade Kolau iz lijevog saveza Frente Amplio (Široki front).

Ton je od prvog minuta bio oštar. Kandidati su se međusobno vrijeđali i jedni druge nazivali lešinarima, kukavicama, kriminalcima i budalama. Zbog zakonske zabrane objavljivanja anketa u završnici kampanje nema reprezentativnih istraživanja o tome ko je pobijedio.

Stambena kriza

Izbore je direktno izazvala stambena kriza. Kongres je 2. oktobra odbacio dva hitna vladina dekreta o zaštiti zakupaca i regulisanju zakupa, sa 172 glasa za i 178 protiv. Nakon toga Sančez je raspisao izbore. „Došlo je vrijeme da Španci odluče kakvu budućnost žele”, rekao je.

Okidač krize bilo je prinudno iseljenje 87-godišnje Marikarmen Abaskal 23. septembra iz madridskog stana u kojem je živjela od 1956. godine.

Ona je uredno plaćala zakupninu, ali sudovi su, sve do Vrhovnog suda, presudili da je njen naslijeđeni ugovor uz zamrznutu „staru zakupninu” odavno istekao. Novi vlasnik, investiciona kompanija, tražio je zakupninu tri puta višu od njene penzije. Prinudno iseljenje bilo je formalno zakonito, ali je diglo naciju na noge.

Starica je umrla 7. oktobra, nakon dvije sedmice u bolnici. Njeno izbacivanje i smrt pokrenuli su talas protesta širom zemlje.

Španija protesti Tanjug/AP/Emilio Morenatti

Prema riječima Havijera Karbonela iz briselskog Centra za evropsku politiku (EPC), poraz u Kongresu razotkrio je slabost koja aktuelnu vladu prati od početka mandata – nije imala pouzdanu parlamentarnu većinu, nego partnere koji reaguju na raspoloženje medija i javnosti. Vlada od 2023. godine nije izglasala nijedan cjelovit budžet, a redovni izbori ionako bi se morali održati do ljeta 2027. godine.

Pritisak se gomilao i na drugim poljima. Bivši ministar saobraćaja i bivši organizacioni sekretar PSOE-a Hose Luis Abalos u junu je pravosnažno osuđen na 24 godine zatvora zbog korupcije.

Njegov nasljednik na čelu stranačke organizacije Santos Serdan bio je u pritvoru zbog sumnje na mito. Premijerova supruga Begonja Gomez čeka suđenje zbog trgovine uticajem. Premijerov brat David nepravosnažno je osuđen na devet godina zabrane rada u javnoj službi, a osuđen je i bivši glavni državni tužilac Alvaro Garsija Ortiz.

Sančez sve to naziva progonom svoje porodice.

Sve to dodatno su otežali januarski vladin dekret o legalizaciji oko 500.000 migranata, težak istorijski poraz PSOE-a na regionalnim izborima u Andaluziji u maju te velika julska migrantska kriza u Seuti.

Ankete

Sančez (54), premijer od 2018. godine, traži novi mandat za socijaliste.

Fejhoo, bivši predsjednik pokrajine Galicije, vodi Narodnu stranku, koja je 2023. godine bila relativni pobjednik izbora sa 33,1 odsto glasova i 137 od 350 poslanika, ali nije sastavila vladu. Voks je tada osvojio 12,4 odsto glasova i 33 mandata, a sada mu se prognozira gotovo dvostruko više.

Lijevo od PSOE-a nastupa Frente Amplio, koji čine Sumar, Ujedinjena ljevica (Izquierda Unida), Mas Madrid i katalonski Komuns. Predvodi ga bivša gradonačelnica Barselone Ada Kolau. Podemos Irene Montero na izbore izlazi samostalno, dok u Kataloniji nastupa u saradnji s ERC-om Gabrijela Rufijana.

Anketa El Paisa, posljednja prije zabrane, daje PP-u 31,8 odsto glasova i 130 mandata. PSOE-u daje 30,9 odsto glasova i 124 mandata, a Voksu 17,3 odsto glasova i 57 poslanika.

U tom slučaju bi PP i Voks zajedno imali 187 poslanika, 11 iznad praga od 176. I većina ostalih agencija desnici predviđa apsolutnu većinu.

Izuzetak je državni Centar za sociološka istraživanja (CIS), koji je i ranije precjenjivao socijaliste. Prema njihovoj oktobarskoj procjeni, zasnovanoj na više od 45.000 intervjua, PSOE dobija 33,3 odsto glasova i do 143 mandata, a PP 25,5 odsto glasova i do 106 mandata. PP i Voks zajedno bi imali najviše 171 mandat.

Sančeza ne treba otpisivati

Iznenađenje u formiranju vlade ipak nije isključeno. Sančez je 2023. godine bio jednako otpisan, a ipak je formirao većinu s regionalnim strankama.

„Suočava se s teškim izgledima, ali i njegovi protivnici kada se suoče s njim”, upozorava Karbonel iz EPC-a i dodaje da „D'Ontov sistem kažnjava rascjepkanu ljevicu”.

„Sančezu je ono što se događa lijevo od njega važnije nego prije”, na istom tragu ocjenjuje Čatam haus (Chatham House).

Pedro Sančez Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue, File

Nepoznanica je i odnos PP-a i Voksa. Fejhoo je još prošle godine obećavao da koalicije s Voksom „nikada neće biti”, a u junu je prvi put prihvatio tu mogućnost.

Sada kaže da odluka o koaliciji „ne zavisi od njega, nego od birača” i da želi vladati sam.

Voks ne otkriva hoće li tražiti ministarstva ili će vladu podržavati i nadzirati spolja.

Lider stranke Abaskal, koji se otvoreno poziva na Trampa i Mileija, Sančezovu vladu naziva „nelegitimnom i mafijaškom” i kaže da je najvažnije poslati je u istoriju, pa onda vidjeti šta i kako dalje.

Novi pad evropske ljevice?

Pobjeda desnice bila bi najveći zaokret španske spoljne politike u desetak godina, procjenjuje Kristina Kauš iz Njemačkog Maršalovog fonda (German Marshall Fund).

Fejhoo bi se vjerovatno vratio dobrim odnosima s Donaldom Trampom, popravio odnose s Izraelom i oprezniji pristup Kini uskladio s Briselom. U NATO-u, gdje je Sančez izborio izuzeće od cilja od pet odsto BDP-a za odbranu, PP obećava „pouzdanu Španiju”, ali će konkretan iznos saopštiti tek nakon revizije finansija.

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Najviše trvenja donio bi Voks. Njegov zahtjev za „nacionalnim prioritetom” u socijalnim davanjima kosi se s pravom EU, a njegovi poslanici u Evropskom parlamentu često su bili uzdržani prilikom glasanja o Ukrajini. PP je najavio i ukidanje amnestije za katalonske separatiste.

Analitičar Hakobo Ramos Folč iz Atlantskog savjeta upozorava da je Sančezova polarizacija ojačala nacionalističku desnicu umjesto da je obuzda.

Za evropsku ljevicu ulog je egzistencijalan, jer je Sančez jedini socijaldemokratski premijer neke velike članice EU.

„Sančez je neprikosnoveni vođa evropske ljevice”, kaže socijalistički poslanik u Evropskom parlamentu Havi Lopez.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta smiruje strasti.

„Mislim da španski izbori zapravo nisu problem”, rekao je portalu Raporter (Rapporteur), ističući širok španski konsenzus o novom evropskom budžetu.

Madrid, međutim, otvara izborni ciklus koji se 2027. godine nastavlja u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Finskoj i Grčkoj. Nedjeljna noć biće prvi test pitanja da li je evropska ljevica u zastoju ili u potpunoj krizi.