Za finalizaciju bilo kakvih dogovora o rješavanju ukrajinskog pitanja neophodno je učešće predstavnika Kijeva koji će preuzeti odgovornost za donošenje odluka, izjavio je za "Vesti" portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov, prenosi TASS.

Naglasio je da je Rusija i dalje otvorena za kontakte na svim nivoima i da bi željela da razgovara s Evropljanima kako bi razumjela njihov stav.

"I dalje smo otvoreni na svim nivoima. Predsjednik Putin je govorio o svojoj otvorenosti, a i na radnom nivou smo više puta potvrdili da smo otvoreni za kontakte. Štaviše, želeli bismo da razgovaramo s Evropljanima kako bismo razumeli njihov stav", poručio je portparol Kremlja za Prvi kanal.

Svijet Rajaner uveo značajnu promjenu za putnike

Dodao je da protivrečne izjave Evropljana zasad pokazuju da oni teško da mogu da doprinesu mirovnom procesu u Ukrajini.

"Ali čujemo i protivrečne izjave. Eto, dan ranije je rečeno da su odlučili da ne stupaju u bilateralne kontakte s nama. Zatim su, izgleda, ipak spremni, ali na nekoj neutralnoj teritoriji. Ukratko, zasad su izjave protivrečne i o tome još nema nikakvih konkretnih odluka", poručio je, prenosi RT Balkan.