Izvještaje njemačkih medija u kojima se sugeriše da Rusija planira da lansira satelit sa nuklearnom bojevom glavom ne treba shvatati ozbiljno, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je odgovorio na pitanje o izvještaju grupe njemačkih medija da su obavještajne službe članica NATO-a zaključile da Moskva planira lansiranje satelita sa nuklearnim naoružanjem.

"Nismo vidjeli te izvještaje, ali ima toliko navodnih i mogućih tvrdnji pripisanih ko zna kome, tako da nisu ni vrijedni da budu shvaćeni ozbiljno", naveo je Peskov, prenosi Srna.

