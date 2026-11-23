Autor:ATV redakcija
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Izvještaje njemačkih medija u kojima se sugeriše da Rusija planira da lansira satelit sa nuklearnom bojevom glavom ne treba shvatati ozbiljno, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je odgovorio na pitanje o izvještaju grupe njemačkih medija da su obavještajne službe članica NATO-a zaključile da Moskva planira lansiranje satelita sa nuklearnim naoružanjem.
"Nismo vidjeli te izvještaje, ali ima toliko navodnih i mogućih tvrdnji pripisanih ko zna kome, tako da nisu ni vrijedni da budu shvaćeni ozbiljno", naveo je Peskov, prenosi Srna.
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