Predsjednik Rusije Vladimir Putin je sa stalnim članovima Savjeta bezbjednosti Rusije razmotrio rezultate razgovora sa predsjednicima Kine Si Đinpingom i SAD Donaldom Trampom, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Napomenuo je da Putin tokom susreta u Šendženu nije predao nikakva dokumenta ni Trampu ni Si Đinpingu u vezi sa regulisanjem sukoba ili bezbjednosnim garancijama, prenosi RT Balkan.

Dodao je da datumi naredne runde trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine još nisu utvrđeni, kao i da Moskva zasad ne razumije kakav bi doprinos evropske zemlje mogle da daju procesu mirnog rješavanja sukoba.

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"Postoje različite tačke gledišta. Znate da Evropljani insistiraju na tome da se pređe na četvorostrani format pregovora. Zasad nam nije sasvim jasno kakvu bi dodatnu vrijednost moglo da donese učešće Evropljana, odnosno kakav bi dodatni doprinos mogli da pruže procesu mirnog rješavanja sukoba. U svakom slučaju, datum zasad nije utvrđen", poručio je on.

Portparol Kremlja je naglasio da postoji razumijevanje da ovi pregovori treba da se nastave.