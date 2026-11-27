Predsjednik Rusije Vladimir Putin i jermenski premijer Nikol Pašinjan razgovaraće o pitanjima bezbjednosti i ruskoj vojnoj bazi, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"Svakako će biti pokrenuto pitanje naše vojne baze. Ta baza je veoma važan element obezbjeđivanja sigurnosti i stabilnosti u regionu. Biće, naravno, zanimljivo čuti tačku gledišta jermenske strane o tome", istakao je.

Peskov je naglasio da je ova posjeta dogovorena odavno i da se za nju pripremaju.

Kako je istakao Peskov, na dnevnom redu predstojećih razgovora sa Pašinjanom biće i pitanje da li će Jermenija ostati u Evroazijskom ekonomskom savezu ili će ga napustiti.

"Bilateralni odnosi su prilično široki, uprkos postojećim poteškoćama. Glavno pitanje na dnevnom redu, naravno, biće izbor za koji se opredjeljuje jermenska strana. Da li će taj izbor biti napravljen, kada će biti napravljen i na koji način. Rekao bih da ta želja da se, u ekonomskom smislu, u jednom trenutku sedi na dvije stolice mora ili da bude potvrđena ili da bude opovrgnuta donošenjem određenog izbora", rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je istakao da opredjeljenje Jermenije za približavanje EU i njena istovremena želja za nastavkom integracionog procesa u okviru EAEU nisu međusobno uskladivi.

"Moraće da izaberu", rekao je.

Rusija je ranije u više navrata isticala da Jermenija ne može da nastavi evropske integracije, a da istovremeno ostane članica EAES. Pašinjan je nedavno izjavio da je ukidanje zakona o pristupanju Jermenije Evropskoj uniji nemoguće, piše RT Balkan.