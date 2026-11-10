Kroz Ormuski moreuz pojačan prolaz tankera sa gasom

Broj tankera koji prevoze tečni prirodni gas kroz Ormuski moreuz tokom proteklog mjeseca dostigao je najviši nivo od kraja februara, kada je počeo sukob na Bliskom istoku, podaci su kompanije "SiP global enerdži".

Prema podacima kompanije, tokom proteklog mjeseca 31 tanker sa gasom prošao je kroz Ormuski moreuz, od čega su 23 natovarena u luci Ras Lafan u Kataru i osam na ostrvu Das u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

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"Saobraćaj tankera sa gasom u oktobru dostigao je nivo prije početka sukoba i povećan je u odnosu na septembar, kada su kroz moreuz prošla 23 natovarena broda", navodi se u statističkim podacima kompanije.

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(Srna)