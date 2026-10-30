Krozeto prije dolaska u BiH: "Dolazim da odam počast poginulima i obiđem ranjene

Ministar odbrane Italije Gvino Krozeto došao je u BiH zajedno sa načelnikom Generalštaba odbrane kako bi odao počast četvorici italijanskih vojnika poginulih u nesreći i lično provjerio zdravstveno stanje povrijeđenih.

"Dolazim u Bosnu, zajedno sa načelnikom Generalštaba odbrane, da odam počast našim poginulima, da budem uz naše povrijeđene vojnike, da se lično uvjerim u njihovo stanje i prenesem im konkretnu podršku i naklonost čitavog Ministarstva odbrane i države", napisao je Krozeto.

"Danas je dan neizmjerne boli. Simone, Kladio, Kranko, Adriano i Laura. Četiri života prekinuta dok su služili Italiji. Četiri osobe kojih više nema. Četiri porodice kojima nijedna riječ ne može vratiti ono što su izgubile", nastavio je ministar.

"Kao otac, suprug, građanin i ministar odbrane, osjećam svu težinu ove tragedije", dodao je Krozeto, ističući da, kada vojnici izgube život obavljajući svoju dužnost, "nisu pogođene samo njihove porodice. Cijela naša zajednica gubi nešto".

BiH Italijanski ministar odbrane stigao u BiH

"Želio bih da mogu pronaći prave riječi, da mogu dati odgovor, da mogu barem malo ublažiti bol onih koji proživljavaju ove strašne trenutke. Znam da to neće biti moguće. Ali postoje trenuci kada riječi nisu potrebne. Potrebno je biti prisutan", izjavio je ministar.

Krozeto je potom potvrdio da će i prostor Ministarstva odbrane, postavljen u rimskom Kirko Masimo povodom obilježavanja 4. novembra, promijeniti svoju namjenu i simboliku.

"To više neće biti mjesto na kojem se proslavljaju Oružane snage, već mjesto na kojem će Italija moći zastati, sjetiti se Simonea, Klaudia, Franca Adriana i Laure i pružiti simboličnu podršku njihovim porodicama i našim povrijeđenima", objasnio je.

"Odbrana je jedna porodica. A danas je to povrijeđena porodica. Ali to je i porodica koja ne zaboravlja svoje članove i ne napušta one koji pate", zaključio je ministar.

"Našim povrijeđenima obećavamo da ćemo biti uz njih, kao i uvijek. Italija neće zaboraviti", piše Askanews.