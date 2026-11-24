Majka Džoana Li krvlju je nacrtala obrnuti krst na glavi bebe i poslala snimak ocu, tvrdeći da je to bila šala na račun porodice.

Nekoliko sati kasnije dječak je pronađen bez svijesti i preminuo je u bolnici.

Obdukcija nije utvrdila tačan uzrok smrti, ali su toksikološke analize pokazale kokain i pregabalin u organizmu deteta, unete preko majčinog mleka. Sud je ocijenio da je dijete bilo namjerno ponižavano i osudio je majku na dvije godine zatvora.

Majka je krvlju nacrtala satanistički simbol na glavi svoje bebe samo nekoliko sati prije nego što je dječak preminuo sa tragovima narkotika u organizmu.

Džoana Li (36) iscrtala je obrnuti krst na glavi malog Alistera Džeka fon Lija, a zatim je taj snimak poslala bebinom ocu. Kako prenosi Lancashire Live, ona je tvrdila da je to bila samo šala na račun članova porodice koji su odbijali da krste dijete.

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Svega nekoliko sati kasnije, ekipe hitne pomoći pozvane su u njen dom u Padihamu u Engleskoj, gdje su je zatekle kako pokušava da reanimira beživotnog dječaka. Alister je hitno prevezen u bolnicu, ali ljekari nisu uspjeli da mu spasu život i ubrzo je proglašen mrtvim.

Obdukcijom nije utvrđen tačan uzrok smrti, ali su toksikološke analize pokazale prisustvo kokaina i pregabalina – lijeka koji se koristi za liječenje epilepsije i anksioznosti, koje je beba unijela putem majčinog mleka.

Beba ostavljena dva sata u automobilu po vrućini

Tokom suđenja pred Krunskim sudom u Prestonu izneto je da se majka satima prije Alisterove smrti, 9. avgusta 2022. godine, ponašala krajnje neuračunljivo.

Nadzorne kamere zabilježile su kako više puta prilazi crnom "folksvagen golfu" parkiranom ispred kuće i vraća se nazad, da bi kasnije sela za volan u očigledno alkoholisanom ili drogiranom stanju, i to sa izduvanom gumom.

Grupa mladića primjetila je da je beba ostavljena sama u automobilu po vrućini. Kada su se suočili sa majkom, ona je zaplitala jezikom i ponašala se čudno, kao da je pod dejstvom alkohola ili droge.

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Sudu je predočeno da je Alister bio vezan u auto-sedištu puna dva sata, dok je jedan od komšija tokom cijele večeri čuo "urlanje".

Mreža laži pala pred snimcima kamera

Nakon hapšenja, Džoana Li je pokušala da se izvuče nizom laži, tvrdeći čak da je neko mogao da sipa nešto u Alisterovo mlijeko.

Tek kada su joj pokazani snimci sa nadzornih kamera iz automobila, priznala je da je "sigurno bila u haosu".

"Čini mi se da vaše stalno mijenjanje iskaza pokazuje nespremnost da se suočite sa sopstvenim postupcima i prihvatite da je vaša briga o malom sinu pala na kriminalno nizak nivo", poručio joj je sudija Robert Altam.

"Lagali ste i umanjivali svoju odgovornost u svakoj fazi, pokušavajući da okrivite sve osim sebe. Te laži su bile sebične i uporne, a odustali ste od njih tek pred neoborivim dokazima".

"Bebe nisu igračke za ponižavanje"

Toksikološki nalaz pokazao je da su nivoi kokaina i njegovih metabolita u krvi majke i djeteta odgovarali rekreativnoj upotrebi. Ipak, kako je dejstvo ove droge na malu djecu nepredvidivo, patolog nije mogao da potvrdi direktan uzrok smrti. U obdukcionom nalazu je, međutim, naglašeno da intoksikacija povećava rizik od sindroma iznenadne smrti odojčeta (SIDS).

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Džoana Li se izjasnila krivom za zlostavljanje, napuštanje i zanemarivanje djeteta na način koji mu je nanio nepotrebnu patnju.

Prilikom izricanja presude, sudija Altam je istakao da je crtanje obrnutog krsta na bebinoj glavi predstavljalo „namjerno ponižavanje“ Alistera.

"Čak i da to prihvatim kao šalu, male bebe nisu igračke koje služe za ponižavanje radi nečije zabave", rekao je sudija. "Tužna je činjenica koju moram da prihvatim da je vaš sin tog dana umro usamljen, jadan i uznemiren. Ipak, uvažavam i to da sada morate da se nosite sa gubitkom sopstvenog djeteta", prenosi "The Sun".