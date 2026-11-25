Specijalni izaslanik SAD Džared Kušner izjavio je da potencijalno članstvo Ukrajine u NATO savezu nije dio trenutnih planova za rješavanje sukoba.

"Rusija već dugo govori da Ukrajina nikada ne može biti u NATO savezu. Mislim da trenutno djelujemo pod pretpostavkom da to neće biti ishod ovoga", rekao je Kušner u intervjuu "Aksel špringeru".

On je dodao da razumije stav Rusije, koja ne želi da se ukrajinske i evropske trupe koncentrišu blizu njenih granica.

Kušner je priznao da je sukob u Ukrajini "rat na daljinu" protiv Rusije koji podržava Evropa.

"To je efikasno postao rat na daljinu u kojem Evropa finansira i naoružava Ukrajinu protiv Rusije", rekao je izaslanik SAD.

Putin se 12. novembra sastao sa Kušnerom i njegovim kolegom Stivom Vitkofom u Kremlju. Nakon sastanka u Moskvi, pomoćnik u Kremlju Jurij Ušakov rekao je da, iako evropske zemlje pokušavaju da se uključe u proces pregovora o Ukrajini, prvo moraju da odluče da li žele rat ili mir, prenosi Srna