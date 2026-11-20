Sud u Herningu osudio je državljanina Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora zbog posjedovanja 50 kilograma hašiša.

Tužilaštvo je tražilo godinu i po dana zatvora i protjerivanje iz Danske. Sud je umjesto toga osudio samo na godinu dana zatvora i izrekao mu upozorenje o mogućem protjerivanju.

Osuđen po članu 191

Član 191 Krivičnog zakonika odnosi se na teška krivična d‌jela povezana sa narkoticima, uključujući posjedovanje većih količina droge radi dalje distribucije.

Kada je policija jednog septembarskog dana 2024. godine zaustavila automobil u blizini Ringkøbinga, pronašla je oko 50 kilograma hašiša raspoređenih u dvije kartonske kutije u prtljažniku vozila. Više od dvije godine kasnije, 24-godišnji vozač automobila osuđen je na godinu dana zatvora.

Tvrdi da je radio za drugog

Na suđenju je 24-godišnjak objasnio da je prihvatio zadatak da preveze dvije kartonske kutije s jednog mjesta na drugo. Zbog ranije zavisnosti dugovao je novac ljudima iz narko-krugova, ali mu je omogućeno da otplati dug radeći za njih. Ipak, tvrdio je da nije znao šta se nalazi u kutijama.

Takođe je izjavio da je ranije pokušavao da obavlja slične zadatke manjeg obima, ali da su svi ti pokušaji bili neuspješni.

Istog dana policija je pretresla stanove muškarca i njegove d‌jevojke. U njegovom stanu pronađeno je 10 grama hašiša, a dodatnih 691 gram u ormaru njegove d‌jevojke. Na sudu je priznao da je upravo on sakrio tih 691 gram hašiša u njen ormar, bez njenog znanja.

Ne govori maternji jezik

Pored zatvorske kazne, tužilac je zahtijevao i da muškarac bude protjeran iz Danske. U Dansku je došao sa majkom kada je imao 13 godina, a u toj zemlji se školovao za kuvara.

Odbrana je istakla da muškarac ima veoma malo rodbine u Bosni i Hercegovini i da je govori maternji jezik. Prema njegovim riječima, i sa majkom govori mješavinom danskog i maternjeg jezika. Pored toga, ranije je živio u hraniteljskoj porodici u Danskoj, sa kojom je i danas u kontaktu te da ga to veže za Dansku.

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Prije izricanja presude, 24-godišnjak je zamolio sudiju da mu pruži još jednu priliku. Istovremeno je naglasio da želi da ostane u Danskoj umjesto da bude protjeran u Bosnu i Hercegovinu.

"Spasio" ga lokal brze hrane

Sud je na kraju odlučio da ga ovog puta kazni samo upozorenjem o mogućem protjerivanju. Istovremeno je zatvorska kazna odložena, jer 24-godišnjak nije osuđivan, ali i zato što je nakon hapšenja otvorio sopstveni lokal sa burgerima u kojem zapošljava dvije osobe.

Na suđenje su sa njim došli njegova d‌jevojka i trojica prijatelja. Kada je presuda izrečena, među prisutnima se mogao čuti plač njegove d‌jevojke. Ubrzo nakon izricanja presude napustili su sudnicu.

Nakon završetka postupka, advokat odbrane Kristian Lese Fink izrazio je veliko zadovoljstvo presudom u izjavi novinarima Resonansa. Osuđeni je prihvatio presudu odmah po njenom izricanju i neće se žaliti, pišu Nezavisne novine.