Što se tiče pregovora o ukrajinskoj krizi, nikada nismo imali kontakte s Evropskom komisijom, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon zajedničkog kolegijuma ministarstava spoljnih poslova Rusije i Bjelorusije.

"Evropska komisija redovno daje nekakve izjave, ali to što uz njih ne idu nikakvi konkretni predlozi, upućeni ruskoj strani diplomatskim kanalima, po mom mišljenju potvrđuje da Brisel, a posebno Evropska komisija, neozbiljno pristupa ovom pitanju i bavi se diplomatijom preko megafona", naglasio je.

Skrenuo je pažnju na izjavu Donalda Tuska, premijera Poljske, koji je rekao da niko ne namjerava da se konsultuje s ruskom stranom o tome kakav treba da bude evropski aspekt predstojećih pregovora.

Takođe je ukazao na to da je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas rekla da u Evropi već postoji bezbednosna arhitektura – to su NATO i Evropska unija – i da niko ne treba da pokušava da tu arhitekturu menja.

Glavni zadatak je, prema njoj, da se Ukrajina integriše u NATO i u Evropsku uniju. Dodala je i da Evropska unija ne sme da dozvoli rešenje koje bi uzelo u obzir interese ruske strane.

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"Zato dobro znamo koliko vredi stav koji iznose Evropljani", istakao je Lavrov.

Dodao je da su se komentarisale izjave iz Brisela da su se, tobože, dogovorili oko nekakvog tima: evropske sedmorke, misleći na Francusku, Nemačku, Britaniju, Italiju i Poljsku, uz predstavnike Evropske unije i NATO-a.

Kako je podvukao, javno su izjavili da ta sedmorka treba da se uključi u pregovarački proces koji je upravo obnovljen uz učešće Rusije, SAD i Ukrajine. Lavrov je dodao da Rusija polazi od toga da prvo mora da razume kakvu ulogu Evropa namerava da igra u pregovorima.

"Ako su ciljevi koje sebi postavlja izneti u izjavama koje sam citirao, da će samo NATO i Evropska unija određivati evropsku arhitekturu i da se ne sme dozvoliti da ruski interesi budu zadovoljeni, zašto onda voditi takve pregovore", upitao je.

Lavrov je dodao da je stoga Rusija zamolila predstavnike evropskih zemalja da dođu u Moskvu ili da na neki drugi način izlože svoj stav.

"Oni kažu: 'ne, ne želimo ništa da vam izlažemo, želimo odmah da sjednemo za pregovarački sto'. Ali s takvim manirima i s takvim namerama oni će sjesti za pregovarački sto i odmah će staviti noge na taj sto. To nam ne treba", poručio je šef ruske diplomatije, prenosi RT Balkan.